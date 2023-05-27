https://sputnik-georgia.ru/20230527/premer-gruzii-obyasnil-kak-preodolet-polyarizatsiyu-v-obschestve-278067288.html

Премьер Грузии объяснил, как преодолеть поляризацию в обществе

Премьер Грузии объяснил, как преодолеть поляризацию в обществе

Среди условий для вступления страны-кандидата в ЕС – деполяризация, деолигархизация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T20:02+0400

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еврокомиссия

грузинская мечта

ираклий гарибашвили

грузия

новости

политика

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Если Грузия получит статус кандидата в ЕС, вопрос поляризации будет решен, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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еврокомиссия, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, грузия, новости, политика