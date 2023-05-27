https://sputnik-georgia.ru/20230527/razvlecheniya-i-ne-tolko--detskiy-festival-proydet-v-tbilisi-278061742.html

Развлечения и не только – Детский фестиваль пройдет в Тбилиси

Развлечения и не только – Детский фестиваль пройдет в Тбилиси

Детям обещают веселые игры, соревнования, конкурсы, интересные представления и мастер-классы 27.05.2023, Sputnik Грузия

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парк мтацминда

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тбилисский детский фестиваль

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Детский фестиваль в пятый раз пройдет в столичном парке Мтацминда 10 июня, говорится в сообщении организаторов. Организаторы обещают, что детей в этот день будут ждать веселые игры, соревнования, конкурсы, интересные представления и различные мастер-классы. Фестиваль, двери которого будут открыты с 12:00 до 20:00, будет разделен на зоны разной направленности: детские стартапы, образование, здоровье, спорт, развлечение.В завершение вечера перед гостями выступит известная грузинская группа Killages. Посещение свободное. Фестиваль проходит при поддержке мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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новости, грузия, тбилиси, парк мтацминда, анонсы , тбилисский детский фестиваль