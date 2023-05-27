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Сколько иностранцев официально получили работу в компаниях Грузии? Ответ Минтруда
Сколько иностранцев официально получили работу в компаниях Грузии? Ответ Минтруда
Грузинские компании по действующим нормам обязаны информировать министерство о принятии на работу иностранцев 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T21:21+0400
2023-05-27T21:21+0400
2023-05-27T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Число официально устроенных в грузинских компаниях иностранных граждан в период с августа 2022 года по 24 мая 2023 года составило порядка 1,7 тысячи, говорится в информации Минтруда Грузии в ответ на запрос депутата.Грузинские компании по действующим нормам обязаны информировать министерство о принятии на работу иностранцев при заключении контракта. По данным Минтруда, за вышеуказанный период официально грузинские компании сообщили о принятии на работу 1 646 иностранцев, из которых 1 052 – граждане России, говорится в ведомстве. На данный момент подписания президента ждет новый закон о трудовой миграции, согласно которому правительство будет вправе ограничивать прием иностранных граждан на работу в определенные сферы. Кроме того, все компании будут обязаны регистрировать контракты с принимаемыми на работу иностранцами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости
грузия, общество, новости
Сколько иностранцев официально получили работу в компаниях Грузии? Ответ Минтруда
Грузинские компании по действующим нормам обязаны информировать министерство о принятии на работу иностранцев
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Число официально устроенных в грузинских компаниях иностранных граждан в период с августа 2022 года по 24 мая 2023 года составило порядка 1,7 тысячи, говорится в информации Минтруда Грузии в ответ на запрос депутата.
Грузинские компании по действующим нормам обязаны информировать министерство о принятии на работу иностранцев при заключении контракта.
По данным Минтруда, за вышеуказанный период официально грузинские компании сообщили о принятии на работу 1 646 иностранцев, из которых 1 052 – граждане России, говорится
в ведомстве.
На данный момент подписания президента ждет новый закон о трудовой миграции, согласно которому правительство будет вправе ограничивать прием иностранных граждан на работу в определенные сферы.
Кроме того, все компании будут обязаны регистрировать контракты с принимаемыми на работу иностранцами.