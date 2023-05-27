https://sputnik-georgia.ru/20230527/tainstvennyy-batumi-vystavka-khudozhnitsy-kati-florenskoy-otkryvaetsya-v-gruzii-278065000.html
"Таинственный Батуми": выставка художницы Кати Флоренской открывается в Грузии
"Таинственный Батуми": выставка художницы Кати Флоренской открывается в Грузии
Катя – дочь знаменитых петербургских художников Ольги и Александра Флоренских, стоявших у истоков движения "Митьков" 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T18:01+0400
2023-05-27T18:01+0400
2023-05-27T18:01+0400
выставка
александр флоренский
санкт-петербург
культура
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Выставка "Таинственный Батуми" картин художницы Кати Флоренской из Санкт-Петербурга открывается в тбилиской галерее LICHT 27 мая, сообщают организаторы.С 2002 по 2017 годы принимала участие во множестве групповых и персональных выставках в разных городах России, а также в Польше, Украине и Черногории. Группа "Митьки" сложилась в 1980-е годы и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и став одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века."Это вам не русский Пиросмани": история Александра Флоренского – видео >>Катя Флоренская родилась в 1986 году в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет (отделение графического дизайна). Ее работы выставлялись в ведущих арт-площадках Москвы, включая Винзавод и ЦДХ, а в 2011 году работы Кати были номинированы на премию Кандинского.С 2002 по 2017 годы принимала участие во множестве групповыхи персональных выставках в разных городах России, а также в Польше, Украине и Черногории. До 2007 года выставлялась под псевдонимом Екатерина Ильина. Занималась фотографией, видеоартом, графическим дизайном, живописью, графикой. Сегодня работы Кати Флоренской находятся в собрании Государственного Русского Музея, Центрального Музея Связи им. Попова, а также в собраниях галерей и частных коллекциях в России и за рубежом.На экспозиции Кати Флоренской в столице Грузии будут представлены акварельные работы художницы, посвященные красоте и самобытности столицы Аджарии – курортному городу Батуми. Открытие выставки в 19:00. Экспозиция продлится целый месяц. Режим работы галереи в последующие дни после открытия: с 16:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выставка, александр флоренский, санкт-петербург, культура, грузия, новости
выставка, александр флоренский, санкт-петербург, культура, грузия, новости
"Таинственный Батуми": выставка художницы Кати Флоренской открывается в Грузии
Катя – дочь знаменитых петербургских художников Ольги и Александра Флоренских, стоявших у истоков движения "Митьков"
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Выставка "Таинственный Батуми" картин художницы Кати Флоренской из Санкт-Петербурга открывается в тбилиской галерее LICHT 27 мая, сообщают организаторы.
С 2002 по 2017 годы принимала участие во множестве групповых и персональных выставках в разных городах России, а также в Польше, Украине и Черногории.
Группа "Митьки" сложилась в 1980-е годы и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и став одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века.
Катя Флоренская родилась в 1986 году в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет (отделение графического дизайна).
Ее работы выставлялись в ведущих арт-площадках Москвы, включая Винзавод и ЦДХ, а в 2011 году работы Кати были номинированы на премию Кандинского.
С 2002 по 2017 годы принимала участие во множестве групповыхи персональных выставках в разных городах России, а также в Польше, Украине и Черногории.
До 2007 года выставлялась под псевдонимом Екатерина Ильина. Занималась фотографией, видеоартом, графическим дизайном, живописью, графикой.
Сегодня работы Кати Флоренской находятся в собрании Государственного Русского Музея, Центрального Музея Связи им. Попова, а также в собраниях галерей и частных коллекциях в России и за рубежом.
На экспозиции Кати Флоренской в столице Грузии будут представлены акварельные работы художницы, посвященные красоте и самобытности столицы Аджарии – курортному городу Батуми.
"Стоит сказать, что раньше художница не работал акварелью, работы в основном выполнялись маслом на холсте. Галерея LICHT впервые покажет работы Кати Флоренской в такой нетипичной для автора технике", – говорится в анонсе выставки.
Открытие выставки в 19:00. Экспозиция продлится целый месяц. Режим работы галереи в последующие дни после открытия: с 16:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.