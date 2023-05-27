https://sputnik-georgia.ru/20230527/tainstvennyy-batumi-vystavka-khudozhnitsy-kati-florenskoy-otkryvaetsya-v-gruzii-278065000.html

"Таинственный Батуми": выставка художницы Кати Флоренской открывается в Грузии

"Таинственный Батуми": выставка художницы Кати Флоренской открывается в Грузии

Катя – дочь знаменитых петербургских художников Ольги и Александра Флоренских, стоявших у истоков движения "Митьков" 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T18:01+0400

2023-05-27T18:01+0400

2023-05-27T18:01+0400

выставка

александр флоренский

санкт-петербург

культура

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Выставка "Таинственный Батуми" картин художницы Кати Флоренской из Санкт-Петербурга открывается в тбилиской галерее LICHT 27 мая, сообщают организаторы.С 2002 по 2017 годы принимала участие во множестве групповых и персональных выставках в разных городах России, а также в Польше, Украине и Черногории. Группа "Митьки" сложилась в 1980-е годы и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и став одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века."Это вам не русский Пиросмани": история Александра Флоренского – видео >>Катя Флоренская родилась в 1986 году в Санкт­-Петербурге. Окончила Санкт-­Петербургский государственный университет (отделение графического дизайна). Ее работы выставлялись в ведущих арт-площадках Москвы, включая Винзавод и ЦДХ, а в 2011 году работы Кати были номинированы на премию Кандинского.С 2002 по 2017 годы принимала участие во множестве групповыхи персональных выставках в разных городах России, а также в Польше, Украине и Черногории. До 2007 года выставлялась под псевдонимом Екатерина Ильина. Занималась фотографией, видеоартом, графическим дизайном, живописью, графикой. Сегодня работы Кати Флоренской находятся в собрании Государственного Русского Музея, Центрального Музея Связи им. Попова, а также в собраниях галерей и частных коллекциях в России и за рубежом.На экспозиции Кати Флоренской в столице Грузии будут представлены акварельные работы художницы, посвященные красоте и самобытности столицы Аджарии – курортному городу Батуми. Открытие выставки в 19:00. Экспозиция продлится целый месяц. Режим работы галереи в последующие дни после открытия: с 16:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выставка, александр флоренский, санкт-петербург, культура, грузия, новости