https://sputnik-georgia.ru/20230528/defolta-ne-budet---bayden-i-respublikantsy-dostigli-soglasheniya-278081862.html

Дефолта не будет – Байден и республиканцы достигли соглашения

Дефолта не будет – Байден и республиканцы достигли соглашения

По словам спикера палаты представителей, сделка предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа" 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T13:51+0400

2023-05-28T13:51+0400

2023-05-28T14:16+0400

в мире

новости

сша

политика

джо байден

конгресс сша

долг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251359922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23b7d47fcbc8f1b882b35238d81ba1b9.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с конгрессом, которая позволяет избежать суверенного дефолта. В центре дискуссии был вопрос о повышении потолка государственного долга, в обмен на которое республиканцы палаты представителей требовали от администрации Байдена ограничения бюджетных трат.Он добавил, что в воскресенье переговорные группы доработают текст законопроекта, который будет направлен на утверждение в палату представителей и сенат. "Я настоятельно призываю обе палаты сразу же принять соглашение", – заявил президент. Как и ранее Маккарти, Байден не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого". Дефолт подкрался незаметно: Украина ответит за доллар >>Согласно сообщению Associated Press, заключенный договор предусматривает двухлетнее бюджетное соглашение, которое сохранит расходы до 2024 года и наложит ограничения до 2025 года (за исключением расходов на вооруженные силы и ветеранов) в обмен на беспрецедентное повышение лимита долга до 31,4 трлн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, сша, политика, джо байден, конгресс сша, долг