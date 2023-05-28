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Дефолта не будет – Байден и республиканцы достигли соглашения
Дефолта не будет – Байден и республиканцы достигли соглашения
По словам спикера палаты представителей, сделка предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа" 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T13:51+0400
2023-05-28T13:51+0400
2023-05-28T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с конгрессом, которая позволяет избежать суверенного дефолта. В центре дискуссии был вопрос о повышении потолка государственного долга, в обмен на которое республиканцы палаты представителей требовали от администрации Байдена ограничения бюджетных трат.Он добавил, что в воскресенье переговорные группы доработают текст законопроекта, который будет направлен на утверждение в палату представителей и сенат. "Я настоятельно призываю обе палаты сразу же принять соглашение", – заявил президент. Как и ранее Маккарти, Байден не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого". Дефолт подкрался незаметно: Украина ответит за доллар >>Согласно сообщению Associated Press, заключенный договор предусматривает двухлетнее бюджетное соглашение, которое сохранит расходы до 2024 года и наложит ограничения до 2025 года (за исключением расходов на вооруженные силы и ветеранов) в обмен на беспрецедентное повышение лимита долга до 31,4 трлн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, сша, политика, джо байден, конгресс сша, долг
Дефолта не будет – Байден и республиканцы достигли соглашения
13:51 28.05.2023 (обновлено: 14:16 28.05.2023)
По словам спикера палаты представителей, сделка предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа"
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден подтвердил достижение принципиальной договоренности с конгрессом, которая позволяет избежать суверенного дефолта.
В центре дискуссии был вопрос о повышении потолка государственного долга, в обмен на которое республиканцы палаты представителей требовали от администрации Байдена ограничения бюджетных трат.
"Ранее этим вечером спикер (палаты представителей Кевин) Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе… Это соглашение – добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест", – говорится в заявлении Байдена.
Он добавил, что в воскресенье переговорные группы доработают текст законопроекта, который будет направлен на утверждение в палату представителей и сенат. "Я настоятельно призываю обе палаты сразу же принять соглашение", – заявил президент.
Как и ранее Маккарти, Байден не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого".
Согласно сообщению Associated Press, заключенный договор предусматривает двухлетнее бюджетное соглашение, которое сохранит расходы до 2024 года и наложит ограничения до 2025 года (за исключением расходов на вооруженные силы и ветеранов) в обмен на беспрецедентное повышение лимита долга до 31,4 трлн долларов.