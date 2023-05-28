https://sputnik-georgia.ru/20230528/ekspert-o-planakh-polshi-organizovat-i-podderzhat-vooruzhennyy-perevorot-v-belarusi-278071681.html

Эксперт о планах Польши организовать и поддержать вооруженный переворот в Беларуси

Эксперт о планах Польши организовать и поддержать вооруженный переворот в Беларуси

Насколько вероятно вторжения Польши в Беларусь и как Минск будет реагировать на разные сценарии развития событий – в видео "Sputnik на русском" 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T09:08+0400

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видео

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беларусь

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Директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский прокомментировал в интервью каналу "Sputnik на русском" заявления бывшего заместителя министра национальной обороны Польши, генерала Вальдемара Скшипчака о попытке организовать и поддержать вооруженное восстание в Беларуси.По словам эксперта, к словам польского военачальника нужно отнестись серьезно, даже несмотря на то, что сценарий открытого военного вторжения Польши в Беларусь считается маловероятным.

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