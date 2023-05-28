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Эксперт о планах Польши организовать и поддержать вооруженный переворот в Беларуси
Эксперт о планах Польши организовать и поддержать вооруженный переворот в Беларуси
Насколько вероятно вторжения Польши в Беларусь и как Минск будет реагировать на разные сценарии развития событий – в видео "Sputnik на русском" 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T09:08+0400
2023-05-28T09:08+0400
2023-05-28T09:20+0400
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Директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский прокомментировал в интервью каналу "Sputnik на русском" заявления бывшего заместителя министра национальной обороны Польши, генерала Вальдемара Скшипчака о попытке организовать и поддержать вооруженное восстание в Беларуси.По словам эксперта, к словам польского военачальника нужно отнестись серьезно, даже несмотря на то, что сценарий открытого военного вторжения Польши в Беларусь считается маловероятным.
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мультимедиа, видео, польша, беларусь, минск, видео
мультимедиа, видео, польша, беларусь, минск, видео
Эксперт о планах Польши организовать и поддержать вооруженный переворот в Беларуси
09:08 28.05.2023 (обновлено: 09:20 28.05.2023)
Насколько вероятно вторжения Польши в Беларусь и как Минск будет реагировать на разные сценарии развития событий – в видео "Sputnik на русском"
Директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский прокомментировал в интервью каналу "Sputnik на русском" заявления бывшего заместителя министра национальной обороны Польши, генерала Вальдемара Скшипчака о попытке организовать и поддержать вооруженное восстание в Беларуси.
По словам эксперта, к словам польского военачальника нужно отнестись серьезно, даже несмотря на то, что сценарий открытого военного вторжения Польши в Беларусь считается маловероятным.