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Эрдоган призвал сторонников "защищать волю нашего народа"

Эрдоган призвал сторонников "защищать волю нашего народа"

Эрдоган набирает во втором туре президентских выборов 52,34% после обработки 89% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66% 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T20:37+0400

2023-05-28T20:37+0400

2023-05-28T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган призвал соратников находиться у избирательных урн до подведения итогов второго тура президентских выборов.Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (18:00 тбс). Начинается процесс подсчета голосов. За президентское кресло борются нынешний глава республики и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.Эрдоган набирает во втором туре президентских выборов 52,34% после обработки 89% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, передает гостелеканал TRT Haber. Ранее гостелеканал TRT Haber сообщил о намерении Эрдогана в ближайшее время прибыть из Стамбула в Анкару, в случае победы во втором туре президентских выборов он обратится к населению из своей резиденции в Бештепе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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