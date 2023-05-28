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Эрдоган призвал сторонников "защищать волю нашего народа"
Эрдоган призвал сторонников "защищать волю нашего народа"
Эрдоган набирает во втором туре президентских выборов 52,34% после обработки 89% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66% 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T20:37+0400
2023-05-28T20:37+0400
2023-05-28T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган призвал соратников находиться у избирательных урн до подведения итогов второго тура президентских выборов.Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (18:00 тбс). Начинается процесс подсчета голосов. За президентское кресло борются нынешний глава республики и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.Эрдоган набирает во втором туре президентских выборов 52,34% после обработки 89% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, передает гостелеканал TRT Haber. Ранее гостелеканал TRT Haber сообщил о намерении Эрдогана в ближайшее время прибыть из Стамбула в Анкару, в случае победы во втором туре президентских выборов он обратится к населению из своей резиденции в Бештепе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, стамбул, анкара, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы
в мире, новости, политика, турция, стамбул, анкара, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы
Эрдоган призвал сторонников "защищать волю нашего народа"
20:37 28.05.2023 (обновлено: 21:00 28.05.2023)
Эрдоган набирает во втором туре президентских выборов 52,34% после обработки 89% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган призвал соратников находиться у избирательных урн до подведения итогов второго тура президентских выборов.
Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (18:00 тбс). Начинается процесс подсчета голосов. За президентское кресло борются нынешний глава республики и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
"Я хотел бы поблагодарить каждого товарища, который с раннего утра самоотверженно работает на избирательных участках. Я призываю всех моих братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов. Настало время защищать волю нашего народа до последнего момента!" – написал турецкий лидер в Twitter.
Эрдоган набирает во втором туре президентских выборов 52,34% после обработки 89% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, передает гостелеканал TRT Haber
.
Ранее гостелеканал TRT Haber сообщил о намерении Эрдогана в ближайшее время прибыть из Стамбула в Анкару, в случае победы во втором туре президентских выборов он обратится к населению из своей резиденции в Бештепе.