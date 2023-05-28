https://sputnik-georgia.ru/20230528/gruzinskie-voditeli-byut-rekordy-po-narusheniyam--glavnye-tsifry-278069973.html

Грузинские водители бьют рекорды по нарушениям – главные цифры

Грузинские водители бьют рекорды по нарушениям – главные цифры

Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари в зависимости от вида нарушения 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T09:01+0400

2023-05-28T09:01+0400

2023-05-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в первом квартале 2023 года, составило 1,2 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии.Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения. Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав. Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии: 1. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 31 марта 2023 года было выписано 298 237 штрафов. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари. 2. Игнорирование правил парковки На втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего в первом квартале 2023 года в Грузии было выписано 252 996 штрафов за это нарушение. Размер штрафа – 10 лари. 3. Небрежное вождение На третьем месте – несоблюдение водителями Всего таких нарушений было зафиксировано 178 965, и штраф за них составляет 20 лари. 4. Отсутствие техосмотра На четвертое место вышла передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за три месяца было выписано 156 650 подобных фактов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари. 5. Разговоры за рулем Замыкают пятерку нарушений разговоры по телефону за рулем. Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 43 842. Штраф составляет 30 лари. Видеоштрафы и баллы За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего в первом квартале 2023 года в Грузии было выписано 759 679 видеоштрафов на сумму 38,7 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за год были оштрафованы на сумму около 21,8 миллиона лари. В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 139 906 водителей. Исчерпали допустимый лимит 5 человек, сказано в материалах МВД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, автомобили, техосмотр автомобилей, дороги, грузинские дороги, машины и их водители