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Грузия присоединилась к Гаагской конвенции о взыскании алиментов
Грузия присоединилась к Гаагской конвенции о взыскании алиментов
Минюст Грузии координирует выполнение международных конвенций, в результате чего граждане Грузии получают возможность защищать свои законные интересы в... 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T19:26+0400
2023-05-28T19:26+0400
2023-05-28T20:11+0400
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общество
рати брегадзе
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе подписал Гаагскую конвенцию об взыскании алиментов и Протокол о праве, применимом к алиментным обязательствам, после ратификации которых получать алименты в пользу детей можно будет даже если родители находятся за границей, сообщает пресс-служба ведомства. Министр юстиции обсудил с представителями Гаагской конференции вопросы международного сотрудничества по гражданским и коммерческим вопросам, и защиты интересов граждан Грузии. В рамках Гаагской конференции Минюст Грузии координирует выполнение международных конвенций, в результате чего граждане Грузии получают возможность защищать свои законные интересы в государствах-членах ЕС. Присоединение к Конвенции стало возможно после Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским Союзом. Документ способствует сотрудничеству Грузии со странами-членами ЕС в рамках общего правового пространства и совершенствованию механизмов защиты прав детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
Грузия присоединилась к Гаагской конвенции о взыскании алиментов
19:26 28.05.2023 (обновлено: 20:11 28.05.2023)
Минюст Грузии координирует выполнение международных конвенций, в результате чего граждане Грузии получают возможность защищать свои законные интересы в государствах-членах ЕС
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе подписал Гаагскую конвенцию об взыскании алиментов и Протокол о праве, применимом к алиментным обязательствам, после ратификации которых получать алименты в пользу детей можно будет даже если родители находятся за границей, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр юстиции обсудил с представителями Гаагской конференции вопросы международного сотрудничества по гражданским и коммерческим вопросам, и защиты интересов граждан Грузии.
В рамках Гаагской конференции Минюст Грузии координирует выполнение международных конвенций, в результате чего граждане Грузии получают возможность защищать свои законные интересы в государствах-членах ЕС.
Присоединение к Конвенции стало возможно после Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским Союзом. Документ способствует сотрудничеству Грузии со странами-членами ЕС в рамках общего правового пространства и совершенствованию механизмов защиты прав детей.