https://sputnik-georgia.ru/20230528/gruziya-prisoedinilas-k-gaagskoy-konventsii-o-vzyskanii-alimentov-278084370.html

Грузия присоединилась к Гаагской конвенции о взыскании алиментов

Грузия присоединилась к Гаагской конвенции о взыскании алиментов

Минюст Грузии координирует выполнение международных конвенций, в результате чего граждане Грузии получают возможность защищать свои законные интересы в... 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T19:26+0400

2023-05-28T19:26+0400

2023-05-28T20:11+0400

грузия

новости

общество

рати брегадзе

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе подписал Гаагскую конвенцию об взыскании алиментов и Протокол о праве, применимом к алиментным обязательствам, после ратификации которых получать алименты в пользу детей можно будет даже если родители находятся за границей, сообщает пресс-служба ведомства. Министр юстиции обсудил с представителями Гаагской конференции вопросы международного сотрудничества по гражданским и коммерческим вопросам, и защиты интересов граждан Грузии. В рамках Гаагской конференции Минюст Грузии координирует выполнение международных конвенций, в результате чего граждане Грузии получают возможность защищать свои законные интересы в государствах-членах ЕС. Присоединение к Конвенции стало возможно после Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским Союзом. Документ способствует сотрудничеству Грузии со странами-членами ЕС в рамках общего правового пространства и совершенствованию механизмов защиты прав детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии