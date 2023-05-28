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Инцидент на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Грузии – есть жертва
Инцидент на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Грузии – есть жертва
Инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожного участка линии БТК 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T11:02+0400
2023-05-28T11:16+0400
грузия
происшествия
новости
азербайджанские железные дороги
железная дорога баку-тбилиси-карс
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Сотрудник грузинского филиала ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), помощник машиниста Руслан Садыгов погиб в результате схода тепловоза на грузинском участие ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), говорится в сообщении АЖД.Как сообщили в ЗАО, инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожного участка линии БТК, сообщил Sputnik Азербайджан.Причины происшествия выясняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, азербайджанские железные дороги, железная дорога баку-тбилиси-карс
грузия, происшествия, новости, азербайджанские железные дороги, железная дорога баку-тбилиси-карс

Инцидент на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Грузии – есть жертва

11:02 28.05.2023 (обновлено: 11:16 28.05.2023)
© AP Photo / POOLКонтейнерный грузовой поезд. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК)
Контейнерный грузовой поезд. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - Sputnik Грузия, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / POOL
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Инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожного участка линии БТК
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Сотрудник грузинского филиала ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), помощник машиниста Руслан Садыгов погиб в результате схода тепловоза на грузинском участие ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), говорится в сообщении АЖД.
Как сообщили в ЗАО, инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожного участка линии БТК, сообщил Sputnik Азербайджан.

"К сожалению, мы вынуждены отметить, что, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, спасти жизнь нашего сотрудника не удалось. Приносим глубочайшие соболезнования семье погибшего, желаем терпения его родным", – отмечается в сообщении.

Причины происшествия выясняются.
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