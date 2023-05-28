https://sputnik-georgia.ru/20230528/intsident-na-zheleznoy-doroge-baku-tbilisi-kars-v-gruzii---est-zhertva-278079423.html

Инцидент на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Грузии – есть жертва

Инцидент на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Грузии – есть жертва

Инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожного участка линии БТК 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T11:02+0400

2023-05-28T11:02+0400

2023-05-28T11:16+0400

грузия

происшествия

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азербайджанские железные дороги

железная дорога баку-тбилиси-карс

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Сотрудник грузинского филиала ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), помощник машиниста Руслан Садыгов погиб в результате схода тепловоза на грузинском участие ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), говорится в сообщении АЖД.Как сообщили в ЗАО, инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожного участка линии БТК, сообщил Sputnik Азербайджан.Причины происшествия выясняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, азербайджанские железные дороги, железная дорога баку-тбилиси-карс