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Инцидент на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Грузии – есть жертва
Инцидент на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Грузии – есть жертва
Инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожного участка линии БТК 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T11:02+0400
2023-05-28T11:02+0400
2023-05-28T11:16+0400
грузия
происшествия
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азербайджанские железные дороги
железная дорога баку-тбилиси-карс
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Сотрудник грузинского филиала ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), помощник машиниста Руслан Садыгов погиб в результате схода тепловоза на грузинском участие ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), говорится в сообщении АЖД.Как сообщили в ЗАО, инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожного участка линии БТК, сообщил Sputnik Азербайджан.Причины происшествия выясняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, азербайджанские железные дороги, железная дорога баку-тбилиси-карс
грузия, происшествия, новости, азербайджанские железные дороги, железная дорога баку-тбилиси-карс
Инцидент на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Грузии – есть жертва
11:02 28.05.2023 (обновлено: 11:16 28.05.2023)
Инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожного участка линии БТК
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Сотрудник грузинского филиала ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), помощник машиниста Руслан Садыгов погиб в результате схода тепловоза на грузинском участие ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), говорится в сообщении АЖД.
Как сообщили в ЗАО, инцидент произошел во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожного участка линии БТК, сообщил Sputnik Азербайджан
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"К сожалению, мы вынуждены отметить, что, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, спасти жизнь нашего сотрудника не удалось. Приносим глубочайшие соболезнования семье погибшего, желаем терпения его родным", – отмечается в сообщении.
Причины происшествия выясняются.