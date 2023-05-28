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Хакатон по виноделию проходит в Кахети
Хакатон по виноделию проходит в Кахети
Победитель хакатона получит грант в размере 500 лари 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T10:32+0400
2023-05-28T10:32+0400
2023-05-28T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Хакатон по виноделию для решения проблем в секторе проходит в винном регионе Грузии Кахети, городе Гурджаани, 27 и 28 мая, говорится в сообщении организаторов. Мероприятие проводится для того, чтобы исследовать проблемы и задачи в винном секторе, а затем решать их, применяя инновационные методы и технологии. Хакатон поможет связать между собой компании и организации, участвующие в инициативе, с творческими личностями, в том числе стимулируя продуктивные деловые отношения, отмечают организаторы. Победитель хакатона получит грант в размере 500 лари (более 190 долларов). Мероприятие проходит в технопарке города Гурджаани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноград, виноградники, виноделие, кахети, новости, экономика, грузия
вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноград, виноградники, виноделие, кахети, новости, экономика, грузия
Хакатон по виноделию проходит в Кахети
Победитель хакатона получит грант в размере 500 лари
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Хакатон по виноделию для решения проблем в секторе проходит в винном регионе Грузии Кахети, городе Гурджаани, 27 и 28 мая, говорится в сообщении организаторов.
Мероприятие проводится для того, чтобы исследовать проблемы и задачи в винном секторе, а затем решать их, применяя инновационные методы и технологии.
Хакатон поможет связать между собой компании и организации, участвующие в инициативе, с творческими личностями, в том числе стимулируя продуктивные деловые отношения, отмечают организаторы.
Победитель хакатона получит грант в размере 500 лари (более 190 долларов).
Мероприятие проходит в технопарке города Гурджаани.