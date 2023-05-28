https://sputnik-georgia.ru/20230528/nosovich-rasskazal-kak-strany-baltii-i-polsha-uskoryayut-integratsiyu-rossii-i-belarusi-278072247.html
Носович рассказал, как страны Балтии и Польша ускоряют интеграцию России и Беларуси
Носович рассказал, как страны Балтии и Польша ускоряют интеграцию России и Беларуси
Латвия, Литва и Эстония сами вогнали себя в кризис, когда поддержали санкции, ведь транзит российских и белорусских товаров играет важную роль в их экономике 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T15:00+0400
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Так в интервью "Sputnik на русском" политолог Александр Носович прокомментировал рекордный обвал объемов грузовых железнодорожных перевозок в странах Балтии. Как сегодня выглядит экономика этих государств? Чем Польша и страны Балтии, сами того не желая, помогают Беларуси и России ускорить интеграцию? Почему власти стан Балтии даже не планируют решать экономические проблемы? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, беларусь, латвия, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, беларусь, латвия, видео
Носович рассказал, как страны Балтии и Польша ускоряют интеграцию России и Беларуси
15:00 28.05.2023 (обновлено: 15:25 28.05.2023)
Латвия, Литва и Эстония сами вогнали себя в кризис, когда поддержали санкции, ведь транзит российских и белорусских товаров играет важную роль в их экономике
Так в интервью "Sputnik на русском" политолог Александр Носович прокомментировал рекордный обвал объемов грузовых железнодорожных перевозок в странах Балтии.
Как сегодня выглядит экономика этих государств? Чем Польша и страны Балтии, сами того не желая, помогают Беларуси и России ускорить интеграцию? Почему власти стан Балтии даже не планируют решать экономические проблемы?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.