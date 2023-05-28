https://sputnik-georgia.ru/20230528/premer-gruzii-pozdravil-erdogana-s-pereizbraniem-na-post-prezidenta-turtsii-278085506.html

Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Грузия готова и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами, написал премьер 28.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 99,02% избирательных урн, Эрдоган набирал 52,08% голоса, в его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,92%. "Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, большого друга Грузии, с переизбранием на пост лидера Турции. Турецкий народ сказал свое слово, и мы присоединяемся к их празднику", – говорится в сообщении Гарибашвили в Twitter. По словам грузинского премьера, Грузия готова и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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