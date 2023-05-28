https://sputnik-georgia.ru/20230528/premer-gruzii-pozdravil-erdogana-s-pereizbraniem-na-post-prezidenta-turtsii-278085506.html
Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Грузия готова и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами, написал премьер 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T22:44+0400
2023-05-28T22:44+0400
2023-05-28T22:53+0400
грузия
новости
политика
реджеп тайип эрдоган
ираклий гарибашвили
турция
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270577656_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_a7dbe80935154cf9142460e2b25b3d46.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 99,02% избирательных урн, Эрдоган набирал 52,08% голоса, в его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,92%. "Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, большого друга Грузии, с переизбранием на пост лидера Турции. Турецкий народ сказал свое слово, и мы присоединяемся к их празднику", – говорится в сообщении Гарибашвили в Twitter. По словам грузинского премьера, Грузия готова и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/14/270577656_232:0:1280:786_1920x0_80_0_0_53dcac659e1dcbfcda6c53b188a76680.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, ираклий гарибашвили, турция, президентские выборы
грузия, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, ираклий гарибашвили, турция, президентские выборы
Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
22:44 28.05.2023 (обновлено: 22:53 28.05.2023)
Грузия готова и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами, написал премьер
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.
Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 99,02% избирательных урн, Эрдоган набирал 52,08% голоса, в его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,92%.
"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, большого друга Грузии, с переизбранием на пост лидера Турции. Турецкий народ сказал свое слово, и мы присоединяемся к их празднику", – говорится в сообщении Гарибашвили в Twitter.
По словам грузинского премьера, Грузия готова и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%.