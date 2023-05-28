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Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Грузия готова и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами, написал премьер 28.05.2023, Sputnik Грузия
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2023-05-28T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 99,02% избирательных урн, Эрдоган набирал 52,08% голоса, в его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,92%. "Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, большого друга Грузии, с переизбранием на пост лидера Турции. Турецкий народ сказал свое слово, и мы присоединяемся к их празднику", – говорится в сообщении Гарибашвили в Twitter. По словам грузинского премьера, Грузия готова и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, ираклий гарибашвили, турция, президентские выборы
грузия, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, ираклий гарибашвили, турция, президентские выборы

Премьер Грузии поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

22:44 28.05.2023 (обновлено: 22:53 28.05.2023)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили и Реджеп Тайип Эрдоган
Ираклий Гарибашвили и Реджеп Тайип Эрдоган - Sputnik Грузия, 1920, 28.05.2023
© Government of Georgia
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Грузия готова и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами, написал премьер
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.
Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 99,02% избирательных урн, Эрдоган набирал 52,08% голоса, в его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,92%.
"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, большого друга Грузии, с переизбранием на пост лидера Турции. Турецкий народ сказал свое слово, и мы присоединяемся к их празднику", – говорится в сообщении Гарибашвили в Twitter.
По словам грузинского премьера, Грузия готова и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%.
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