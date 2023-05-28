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Спикер парламента Грузии поздравил Азербайджан и Армению с Днем независимости

Спикер парламента Грузии поздравил Азербайджан и Армению с Днем независимости

Азербайджан и Армения празднуют День независимости 28 мая 28.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил народы Азербайджана и Армении с Днем независимости, пожелав мира, прогресса и процветания. Армения 28 мая отмечает день провозглашения независимости. Это важное для армянского народа событие состоялось 28 мая 1918 года – Армянский национальный совет, находившийся в Тбилиси (Тифлисе), объявил о независимости Армении, провозгласил республику со столицей в Ереване. Что касается Азербайджана, то с 2021 года согласно законопроекту "О Дне независимости" в Азербайджане 28 мая бывший День Республики был переименован в День независимости, а 18 октября – бывший День независимости в День восстановления независимости. Впервые Азербайджан приобрел независимость 28 мая 1918 года, провозгласив Азербайджанскую Демократическую Республику, которая просуществовала всего 23 месяца. Независимость была восстановлена спустя 71 год, в 1991 году 18 октября, принятием Акта о независимости Азербайджана. Папуашвили поздравил с годовщиной провозглашения Первой республики армянский народ, пожелав прогресса и мира. "Поздравляю Армению со 105-летием Первой республики. Этот исторический день знаменует собой важную главу в истории современной Армении и является свидетельством мужества и решимости армянского народа. Желаю нашим друзьям прогресса, мира и благополучия", – написал Папуашвили. В пятницу, 26 мая, День независимости отметили в Грузии. Свои поздравления грузинскому народу , главе правительства и президенту Грузии направили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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