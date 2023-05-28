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Сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах
Сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах
Эрдоган заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T22:07+0400
2023-05-28T22:07+0400
2023-05-28T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали отмечать его победу на выборах в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 99,2% избирательных урн, Эрдоган набирает 52,08% голоса, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,92%. По пути к офису правящей партии в Стамбуле уже образовалась пробка: люди едут туда отмечать победу своего кандидата, некоторые идут пешком. Водители оглушительно сигналят, из многих машин доносится музыка, на многих автомобилях видны национальный флаг страны и символика правящей партии. Эрдоган заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии. Действующий турецкий лидер поблагодарил граждан за отданные ему голоса.Эрдоган также поблагодарил всех, кто "поспешил на избирательные участки за рубежом".Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы
в мире, новости, политика, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы
Сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах
22:07 28.05.2023 (обновлено: 22:44 28.05.2023)
Эрдоган заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik.
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали отмечать его победу на выборах в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
с места событий.
Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 99,2% избирательных урн, Эрдоган набирает 52,08% голоса, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,92%.
По пути к офису правящей партии в Стамбуле уже образовалась пробка: люди едут туда отмечать победу своего кандидата, некоторые идут пешком. Водители оглушительно сигналят, из многих машин доносится музыка, на многих автомобилях видны национальный флаг страны и символика правящей партии.
Эрдоган заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии. Действующий турецкий лидер поблагодарил граждан за отданные ему голоса.
"Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей", – сказал Эрдоган, выйдя к своим сторонникам в Стамбуле.
Эрдоган также поблагодарил всех, кто "поспешил на избирательные участки за рубежом".
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%.