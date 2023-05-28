https://sputnik-georgia.ru/20230528/storonniki-erdogana-nachali-otmechat-ego-pobedu-na-vyborakh-278085310.html

Сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах

Сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах

Эрдоган заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T22:07+0400

2023-05-28T22:07+0400

2023-05-28T22:44+0400

в мире

новости

политика

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1c/278085140_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba80439ba19d433b378f2ee94a8bd2ee.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали отмечать его победу на выборах в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Гостелеканал TRT Haber сообщил, что, согласно подсчетам после обработки бюллетеней из 99,2% избирательных урн, Эрдоган набирает 52,08% голоса, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,92%. По пути к офису правящей партии в Стамбуле уже образовалась пробка: люди едут туда отмечать победу своего кандидата, некоторые идут пешком. Водители оглушительно сигналят, из многих машин доносится музыка, на многих автомобилях видны национальный флаг страны и символика правящей партии. Эрдоган заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершен, это был праздник демократии. Действующий турецкий лидер поблагодарил граждан за отданные ему голоса.Эрдоган также поблагодарил всех, кто "поспешил на избирательные участки за рубежом".Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу – 44,88%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

стамбул

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы