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Температура воздуха в Грузии увеличится в ближайшие дни до 33 градусов
Температура воздуха в Грузии увеличится в ближайшие дни до 33 градусов
Со второй половины понедельника в некоторых регионах Грузии ожидаются кратковременные дожди с грозами 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T23:18+0400
2023-05-28T23:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузинские синоптики в последние дни мая обещают увеличение температуры до 30-33 градусов тепла как в Восточной, так и Западной Грузии. Температура воздуха на западе страны повысится до 30, а на востоке – до 33 градусов. Возможны кратковременные дожди с грозами в ночные часы. "Со второй половины понедельника в некоторых регионах Грузии ожидаются кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха будет в пределах 25-30 градусов в низменных районах Западной Грузии и в пределах 27-33 градусов в восточной части страны", – рассказала синоптик Майя Каадзе в эфире телеканала "Имеди". В некоторых районах ожидается град.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, прогноз погоды в грузии
Температура воздуха в Грузии увеличится в ближайшие дни до 33 градусов
23:18 28.05.2023 (обновлено: 23:44 28.05.2023)
Со второй половины понедельника в некоторых регионах Грузии ожидаются кратковременные дожди с грозами
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузинские синоптики в последние дни мая обещают увеличение температуры до 30-33 градусов тепла как в Восточной, так и Западной Грузии.
Температура воздуха на западе страны повысится до 30, а на востоке – до 33 градусов. Возможны кратковременные дожди с грозами в ночные часы.
"Со второй половины понедельника в некоторых регионах Грузии ожидаются кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха будет в пределах 25-30 градусов в низменных районах Западной Грузии и в пределах 27-33 градусов в восточной части страны", – рассказала синоптик Майя Каадзе в эфире телеканала "Имеди".
В некоторых районах ожидается град.