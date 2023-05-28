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Температура воздуха в Грузии увеличится в ближайшие дни до 33 градусов

Температура воздуха в Грузии увеличится в ближайшие дни до 33 градусов

Со второй половины понедельника в некоторых регионах Грузии ожидаются кратковременные дожди с грозами 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузинские синоптики в последние дни мая обещают увеличение температуры до 30-33 градусов тепла как в Восточной, так и Западной Грузии. Температура воздуха на западе страны повысится до 30, а на востоке – до 33 градусов. Возможны кратковременные дожди с грозами в ночные часы. "Со второй половины понедельника в некоторых регионах Грузии ожидаются кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха будет в пределах 25-30 градусов в низменных районах Западной Грузии и в пределах 27-33 градусов в восточной части страны", – рассказала синоптик Майя Каадзе в эфире телеканала "Имеди". В некоторых районах ожидается град.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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