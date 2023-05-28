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Время Ч: освобождение Артемовска, решение Запада по F-16 и ядерное оружие в Беларуси
Время Ч: освобождение Артемовска, решение Запада по F-16 и ядерное оружие в Беларуси
Даже если Запад оперативно передаст Украине истребители F-16, самолеты не смогут нормально использоваться, ведь им просто неоткуда взлетать 28.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-28T12:26+0400
2023-05-28T12:26+0400
2023-05-28T14:57+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Могут ли самолеты разместиться на польских аэродромах? Что значит для хода СВО освобождение Артемовска? Как на запад повлияет размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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видео, мультимедиа, беларусь, украина, аналитика, россия, видео
видео, мультимедиа, беларусь, украина, аналитика, россия, видео
Время Ч: освобождение Артемовска, решение Запада по F-16 и ядерное оружие в Беларуси
12:26 28.05.2023 (обновлено: 14:57 28.05.2023)
Даже если Запад оперативно передаст Украине истребители F-16, самолеты не смогут нормально использоваться, ведь им просто неоткуда взлетать
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Могут ли самолеты разместиться на польских аэродромах? Что значит для хода СВО освобождение Артемовска? Как на запад повлияет размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".