https://sputnik-georgia.ru/20230528/vremya-ch-osvobozhdenie-artemovska-reshenie-zapada-po-f-16-i-yadernoe-oruzhie-v-belarusi-278071959.html

Время Ч: освобождение Артемовска, решение Запада по F-16 и ядерное оружие в Беларуси

Время Ч: освобождение Артемовска, решение Запада по F-16 и ядерное оружие в Беларуси

Даже если Запад оперативно передаст Украине истребители F-16, самолеты не смогут нормально использоваться, ведь им просто неоткуда взлетать 28.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-28T12:26+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Могут ли самолеты разместиться на польских аэродромах? Что значит для хода СВО освобождение Артемовска? Как на запад повлияет размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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