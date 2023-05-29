https://sputnik-georgia.ru/20230529/kakim-budet-leto-2023-narodnye-primety-na-predstoyaschiy-letniy-sezon-278115061.html
Каким будет лето 2023? Народные приметы на предстоящий летний сезон
Каким будет лето 2023? Народные приметы на предстоящий летний сезон
Летний сезон, или пора долгожданных каникул и отпусков, в 2023 году вот-вот наступит – следовательно, многих уже интересует, какой будет погода летом, чтобы... 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T21:58+0400
2023-05-29T21:58+0400
2023-05-29T21:58+0400
справки
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Погода летом 2023 года, по прогнозам синоптиков, не будет отличаться устойчивостью – жара будет сменяться облачностью, проливными дождями, а порой холодными и порывистыми ветрами. Долгосрочные прогнозы метеорологов, в отличие от предсказаний по народным приметам, которые собирали и перепроверяли веками наши предки, часто не сбываются. Какой будет погода летом в 2023 году: о народных приметах на предстоящий летний сезон читайте в Sputnik Грузия. Каким будет лето 2023? Народные приметы, предсказывающие погоду по природным явлениям, растениям и по поведению насекомых, птиц и зверей, помогают определить, каким будет лето в 2023 году и предстоящий летний сезон. Например, знойное лето и, возможно, засуху предсказывает изобилие майских жуков. Лето предстоит дождливое и ветреное, если жаворонок гнездо вьет на бугорке, а если в ямке – это явная примета, что летний сезон будет сухой и теплый. Лето предстоит дождливое, если у березы много сока, ну а если ясень зазеленел позже дуба – это примета, указывающая, что летний сезон будет сухим. Весной летает много паутины – значит, лето будет долгое и жаркое, ну а если птицы вьют гнезда на солнечной стороне – по народным приметам летний сезон предстоит дождливый и холодный. Кстати, предсказать, каким будет лето, задолго до его наступления можно и по церковным праздникам. К примеру, если на Крещение Господне в 2023-м Луна была убывающей, то особых ливней летом не предвидится, а если в праздник небо ясное – это примета, указывающая, что лето будет теплым. По народным приметам погода летом ожидается такой же, какой она была на Благовещение Пресвятой Богородицы. А если на Пасху выдалась теплая и солнечная погода – значит, лето будет жарким. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки
Каким будет лето 2023? Народные приметы на предстоящий летний сезон
Летний сезон, или пора долгожданных каникул и отпусков, в 2023 году вот-вот наступит – следовательно, многих уже интересует, какой будет погода летом, чтобы предварительно спланировать свой отдых
Погода летом 2023 года, по прогнозам синоптиков, не будет отличаться устойчивостью – жара будет сменяться облачностью, проливными дождями, а порой холодными и порывистыми ветрами.
Долгосрочные прогнозы метеорологов, в отличие от предсказаний по народным приметам, которые собирали и перепроверяли веками наши предки, часто не сбываются.
Какой будет погода летом в 2023 году: о народных приметах на предстоящий летний сезон читайте в Sputnik Грузия.
Каким будет лето 2023?
Народные приметы, предсказывающие погоду по природным явлениям, растениям и по поведению насекомых, птиц и зверей, помогают определить, каким будет лето в 2023 году и предстоящий летний сезон. Например, знойное лето и, возможно, засуху предсказывает изобилие майских жуков.
Лето предстоит дождливое и ветреное, если жаворонок гнездо вьет на бугорке, а если в ямке – это явная примета, что летний сезон будет сухой и теплый.
По народным приметам лето будет теплым и продолжительным, если весной снег таял с северной стороны муравейника, ну а если с южной – летний сезон предстоит короткий и холодный.
Лето предстоит дождливое, если у березы много сока, ну а если ясень зазеленел позже дуба – это примета, указывающая, что летний сезон будет сухим.
Весной летает много паутины – значит, лето будет долгое и жаркое, ну а если птицы вьют гнезда на солнечной стороне – по народным приметам летний сезон предстоит дождливый и холодный.
Кстати, предсказать, каким будет лето, задолго до его наступления можно и по церковным праздникам.
К примеру, если на Крещение Господне в 2023-м Луна была убывающей, то особых ливней летом не предвидится, а если в праздник небо ясное – это примета, указывающая, что лето будет теплым.
По народным приметам погода летом ожидается такой же, какой она была на Благовещение Пресвятой Богородицы. А если на Пасху выдалась теплая и солнечная погода – значит, лето будет жарким.
Материал подготовлен на основе открытых источников.