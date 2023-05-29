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Лари против доллара – кто кого?

Лари против доллара – кто кого?

Грузинская национальная валюта за последнее время значительно укрепилась. Тем не менее, эксперты следят за ее курсом и считают, что это временное явление 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T13:40+0400

2023-05-29T13:40+0400

2023-05-29T13:42+0400

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Одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа. В последнее время они значительно выросли. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов. Как считают эксперты, начать обесцениваться грузинская валюта может не раньше ноября 2023 года.

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