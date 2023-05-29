https://sputnik-georgia.ru/20230529/lari-protiv-dollara---kto-kogo-278096137.html
Лари против доллара – кто кого?
Лари против доллара – кто кого?
Грузинская национальная валюта за последнее время значительно укрепилась. Тем не менее, эксперты следят за ее курсом и считают, что это временное явление 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T13:40+0400
2023-05-29T13:40+0400
2023-05-29T13:42+0400
карикатуры
доллар
лари
лари
колебание курса лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика
экономика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1d/278095873_43:0:1247:677_1920x0_80_0_0_86f4d1bb07a4d1079826fb70d219bd62.jpg
Одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа. В последнее время они значительно выросли. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов. Как считают эксперты, начать обесцениваться грузинская валюта может не раньше ноября 2023 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1d/278095873_377:0:1280:677_1920x0_80_0_0_61484247fd4c8c4060a5dc1b38d066c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
доллар, лари, лари, колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, экономика грузии
доллар, лари, лари, колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, экономика грузии
Лари против доллара – кто кого?
13:40 29.05.2023 (обновлено: 13:42 29.05.2023)
Грузинская национальная валюта за последнее время значительно укрепилась. Тем не менее, эксперты следят за ее курсом и считают, что это временное явление
Одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа. В последнее время они значительно выросли. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов. Как считают эксперты, начать обесцениваться грузинская валюта может не раньше ноября 2023 года.