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Лари против доллара – кто кого?
Лари против доллара – кто кого?
Грузинская национальная валюта за последнее время значительно укрепилась. Тем не менее, эксперты следят за ее курсом и считают, что это временное явление 29.05.2023, Sputnik Грузия
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Одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа. В последнее время они значительно выросли. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов. Как считают эксперты, начать обесцениваться грузинская валюта может не раньше ноября 2023 года.
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доллар, лари, лари, колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, экономика грузии
доллар, лари, лари, колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, экономика, экономика грузии

Лари против доллара – кто кого?

13:40 29.05.2023 (обновлено: 13:42 29.05.2023)
© SputnikЛари против доллара: кто кого?
Лари против доллара: кто кого? - Sputnik Грузия, 1920, 29.05.2023
© Sputnik
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Грузинская национальная валюта за последнее время значительно укрепилась. Тем не менее, эксперты следят за ее курсом и считают, что это временное явление
Одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа. В последнее время они значительно выросли. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов. Как считают эксперты, начать обесцениваться грузинская валюта может не раньше ноября 2023 года.
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