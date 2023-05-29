https://sputnik-georgia.ru/20230529/mvd-rossii-obyavilo-v-rozysk-amerikanskogo-senatora-278110958.html

МВД России объявило в розыск американского сенатора

МВД России объявило в розыск американского сенатора

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T17:43+0400

2023-05-29T17:43+0400

2023-05-29T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, допустившего русофобское высказывание во время встречи с Владимиром Зеленским. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых, сообщает РИА Новости."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в карточке Грэма.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора, сообщалось ранее в телеграм-канале ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, новости, происшествия, сша, следственный комитет россии, обострение ситуации вокруг украины 2022