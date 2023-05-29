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МВД России объявило в розыск американского сенатора
МВД России объявило в розыск американского сенатора
Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T17:43+0400
2023-05-29T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, допустившего русофобское высказывание во время встречи с Владимиром Зеленским. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых, сообщает РИА Новости."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в карточке Грэма.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора, сообщалось ранее в телеграм-канале ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, происшествия, сша, следственный комитет россии, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, происшествия, сша, следственный комитет россии, обострение ситуации вокруг украины 2022
МВД России объявило в розыск американского сенатора
17:43 29.05.2023 (обновлено: 17:48 29.05.2023)
Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik.
МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, допустившего русофобское высказывание во время встречи с Владимиром Зеленским. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых, сообщает РИА Новости
.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в карточке Грэма.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора, сообщалось ранее в телеграм-канале ведомства.