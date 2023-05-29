https://sputnik-georgia.ru/20230529/napadayuschiy-sbornoy-gruzii-byl-priznan-luchshim-futbolistom-goda-vo-frantsuzskoy-lige-2-278091129.html
Нападающий сборной Грузии был признан лучшим футболистом года во французской Лиге 2
Нападающий сборной Грузии был признан лучшим футболистом года во французской Лиге 2
Георгий Микаутадзе в текущем сезоне забил 23 гола и сделал восемь результативных передач 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T10:20+0400
2023-05-29T10:20+0400
2023-05-29T10:26+0400
спорт
грузия
новости
франция
георгий микаутадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1d/278090961_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_db6cfb64bb2f6a5740a89a572d8a3c75.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Метца" 23-летний Георгий (Жорж) Микаутадзе признан лучшим игроком года Лиги 2 по итогам сезона. Вместе с Микаутадзе на премию "Игрок года" Союза футболистов Франции (UNFP) вместе номинированы были Виктор Лекаль ("Гавр"), Джош Майя ("Бордо") и Нильс Нкунку ("Сент-Этьен"). Победителя выбирали сами игроки. Микаутадзе также включен в символическую сборную года. В этот же вечер лидер "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") и сборной Франции Килиан Мбаппе был назван лучшим игроком Лиги 1. Нападающий сборной Грузии в текущем сезоне забил 23 гола и сделал восемь результативных передач. За тур до конца сезона Микаутадзе обгоняет своего конкурента в борьбе за звание самого результативного бомбардира, нападающего "Кан", 29-летнего Александра Менди на четыре гола. Георргий Микаутадзе воспитанник французской футбольной школы, академии "Олимпик Лион". В 2017 году присоединился к клубу "Метц", где провел несколько лет, выступая за фарм-клуб в любительской лиге. За основной состав команды дебютировал в Лиге 1 7 декабря 2019 года в матче против "Ниццы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1d/278090961_95:0:1915:1365_1920x0_80_0_0_5cadcc046825238843c6d5e2d29a6791.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, франция, георгий микаутадзе
спорт, грузия, новости, франция, георгий микаутадзе
Нападающий сборной Грузии был признан лучшим футболистом года во французской Лиге 2
10:20 29.05.2023 (обновлено: 10:26 29.05.2023)
Георгий Микаутадзе в текущем сезоне забил 23 гола и сделал восемь результативных передач
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Метца" 23-летний Георгий (Жорж) Микаутадзе признан лучшим игроком года Лиги 2 по итогам сезона.
Вместе с Микаутадзе на премию "Игрок года" Союза футболистов Франции (UNFP) вместе номинированы были Виктор Лекаль ("Гавр"), Джош Майя ("Бордо") и Нильс Нкунку ("Сент-Этьен"). Победителя выбирали сами игроки.
Микаутадзе также включен в символическую сборную года.
"Для того, чтобы вернуться в Лигу 1, нам нужно будет выиграть матч против "Бастии" в последнем туре. Хочу поблагодарить клуб, который мне доверяет, а также игроков, которые за меня голосовали", – сказал Микаутадзе после награждения.
В этот же вечер лидер "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") и сборной Франции Килиан Мбаппе был назван лучшим игроком Лиги 1.
Нападающий сборной Грузии в текущем сезоне забил 23 гола и сделал восемь результативных передач. За тур до конца сезона Микаутадзе обгоняет своего конкурента в борьбе за звание самого результативного бомбардира, нападающего "Кан", 29-летнего Александра Менди на четыре гола.
Георргий Микаутадзе воспитанник французской футбольной школы, академии "Олимпик Лион". В 2017 году присоединился к клубу "Метц", где провел несколько лет, выступая за фарм-клуб в любительской лиге. За основной состав команды дебютировал в Лиге 1 7 декабря 2019 года в матче против "Ниццы".