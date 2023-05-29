https://sputnik-georgia.ru/20230529/napadayuschiy-sbornoy-gruzii-byl-priznan-luchshim-futbolistom-goda-vo-frantsuzskoy-lige-2-278091129.html

Нападающий сборной Грузии был признан лучшим футболистом года во французской Лиге 2

Нападающий сборной Грузии был признан лучшим футболистом года во французской Лиге 2

Георгий Микаутадзе в текущем сезоне забил 23 гола и сделал восемь результативных передач 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Метца" 23-летний Георгий (Жорж) Микаутадзе признан лучшим игроком года Лиги 2 по итогам сезона. Вместе с Микаутадзе на премию "Игрок года" Союза футболистов Франции (UNFP) вместе номинированы были Виктор Лекаль ("Гавр"), Джош Майя ("Бордо") и Нильс Нкунку ("Сент-Этьен"). Победителя выбирали сами игроки. Микаутадзе также включен в символическую сборную года. В этот же вечер лидер "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") и сборной Франции Килиан Мбаппе был назван лучшим игроком Лиги 1. Нападающий сборной Грузии в текущем сезоне забил 23 гола и сделал восемь результативных передач. За тур до конца сезона Микаутадзе обгоняет своего конкурента в борьбе за звание самого результативного бомбардира, нападающего "Кан", 29-летнего Александра Менди на четыре гола. Георргий Микаутадзе воспитанник французской футбольной школы, академии "Олимпик Лион". В 2017 году присоединился к клубу "Метц", где провел несколько лет, выступая за фарм-клуб в любительской лиге. За основной состав команды дебютировал в Лиге 1 7 декабря 2019 года в матче против "Ниццы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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