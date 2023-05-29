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https://sputnik-georgia.ru/20230529/narodnye-primety-na-evdokiyu-svistunyu-2023-chto-nelzya-delat-30-maya-278095666.html
Народные приметы на Евдокию Свистунью 2023: что нельзя делать 30 мая?
Народные приметы на Евдокию Свистунью 2023: что нельзя делать 30 мая?
Православная церковь 30 мая поминает преподобную Евфросинию (в миру Евдокию), княгиню Московскую 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T13:47+0400
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Праздник в народном календаре называют Евдокия Свистунья, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Евдокию Свистунью, о народных приметах 30 мая, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя на Евдокию Свистунью принимать важные и судьбоносные решения – они могут не сбыться. Нельзя 30 мая уезжать далеко от дома – это плохая примета, путешествие может закончиться финансовыми потерями и несчастьем. Нельзя на Евдокию Свистунью поступать необдуманно или импульсивно – можно остаться без денег. Гулять 30 мая в лесах нельзя – по народным приметам змеи в этот день выползают погреться на солнышке и могут атаковать человека. На Евдокию Свистунью обычно сажали овощи, и, чтобы урожай был богатый, нельзя 30 мая пировать и веселиться. Нельзя на Евдокию Свистунью заводить новые знакомства – это плохая примета, так как дружеские связи, начавшиеся 30 мая, нередко заканчиваются аферами и подставами со стороны новых друзей. По народным приметам на Евдокию Свистунью нельзя беременным надевать вещи красного цвета – можно причинить вред ребенку. Народные приметы По народным приметам на Евдокию Свистунью, предсказывали, каким будет лето. Праздник назвали "Евдокия Свистунья" потому, что в это время обычно дуют ветра, издающие свист. Например, если 30 мая дует северный холодный ветер – значит лето будет прохладным. Кстати, если свиньи начинают на Евдокию Свистунью рыть ямы – это явная примета, что летом пригодятся теплые вещи, так что убирать их далеко не стоит. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия
справки , религия

Народные приметы на Евдокию Свистунью 2023: что нельзя делать 30 мая?

13:47 29.05.2023 (обновлено: 14:02 29.05.2023)
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Дерево во время сильного ветра в городе Мцхета
Дерево во время сильного ветра в городе Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 29.05.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili /
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Православная церковь 30 мая поминает преподобную Евфросинию (в миру Евдокию), княгиню Московскую
Праздник в народном календаре называют Евдокия Свистунья, с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать на Евдокию Свистунью, о народных приметах 30 мая, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам нельзя на Евдокию Свистунью принимать важные и судьбоносные решения – они могут не сбыться.
Нельзя 30 мая уезжать далеко от дома – это плохая примета, путешествие может закончиться финансовыми потерями и несчастьем.
Нельзя на Евдокию Свистунью поступать необдуманно или импульсивно – можно остаться без денег.
Гулять 30 мая в лесах нельзя – по народным приметам змеи в этот день выползают погреться на солнышке и могут атаковать человека.
На Евдокию Свистунью обычно сажали овощи, и, чтобы урожай был богатый, нельзя 30 мая пировать и веселиться.
Нельзя на Евдокию Свистунью заводить новые знакомства – это плохая примета, так как дружеские связи, начавшиеся 30 мая, нередко заканчиваются аферами и подставами со стороны новых друзей.
По народным приметам на Евдокию Свистунью нельзя беременным надевать вещи красного цвета – можно причинить вред ребенку.

Народные приметы

По народным приметам на Евдокию Свистунью, предсказывали, каким будет лето.
Праздник назвали "Евдокия Свистунья" потому, что в это время обычно дуют ветра, издающие свист. Например, если 30 мая дует северный холодный ветер – значит лето будет прохладным.
Кстати, если свиньи начинают на Евдокию Свистунью рыть ямы – это явная примета, что летом пригодятся теплые вещи, так что убирать их далеко не стоит.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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