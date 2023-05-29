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Премьер Грузии примет участие в Форуме глобальной безопасности в Словакии
Премьер Грузии примет участие в Форуме глобальной безопасности в Словакии
Премьер примет участие в одной из тематических дискуссий конференции 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T13:24+0400
2023-05-29T13:24+0400
2023-05-29T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Братиславу для участия в Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC), сообщили в пресс-службе администрации правительства. Форум пройдет с 29-31 мая в Братиславе. Гарибашвили примет участие в одной из тематических дискуссий, запланированных в рамках форума. Премьер-министр Грузии направился в Словакию вместе с делегацией.Globsec - одна из наиболее значимых международных конференций по безопасности, проходящих в Европе. Организаторы подчеркивают, что ее главная цель - укрепление межгосударственного сотрудничества и содействие мировому сообществу в поиске эффективных ответов на глобальные вызовы в политике, экономике и безопасности.Главными темами обсуждения будут конфликт на Украине и его влияние на ситуацию в Европе, а также перспективы развития глобального диалога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, словакия, ираклий гарибашвили
новости, грузия, в мире, словакия, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии примет участие в Форуме глобальной безопасности в Словакии
Премьер примет участие в одной из тематических дискуссий конференции
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Братиславу для участия в Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC), сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Форум пройдет с 29-31 мая в Братиславе. Гарибашвили примет участие в одной из тематических дискуссий, запланированных в рамках форума.
Премьер-министр Грузии направился в Словакию вместе с делегацией.
Globsec - одна из наиболее значимых международных конференций по безопасности, проходящих в Европе. Организаторы подчеркивают, что ее главная цель - укрепление межгосударственного сотрудничества и содействие мировому сообществу в поиске эффективных ответов на глобальные вызовы в политике, экономике и безопасности.
Главными темами обсуждения будут конфликт на Украине и его влияние на ситуацию в Европе, а также перспективы развития глобального диалога.