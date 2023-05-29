https://sputnik-georgia.ru/20230529/rossiya-vyshla-iz-dogovora-ob-obychnykh-vooruzhennykh-silakh-v-evrope-278114378.html

Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T21:10+0400

2023-05-29T21:10+0400

2023-05-29T21:16+0400

в мире

россия

новости

политика

париж

стамбул

европа

владимир путин

обсе

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1a/263909388_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_3cae560438204748d8c0f04eeba8f696.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны – Россия, Беларусь, Казахстан и Украина.Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

париж

стамбул

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, политика, париж, стамбул, европа, владимир путин, обсе, нато