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Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T21:10+0400
2023-05-29T21:10+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны – Россия, Беларусь, Казахстан и Украина.Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, париж, стамбул, европа, владимир путин, обсе, нато
Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе
21:10 29.05.2023 (обновлено: 21:16 29.05.2023)
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны – Россия, Беларусь, Казахстан и Украина.
Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".