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Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей с начала года

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей с начала года

Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T09:01+0400

2023-05-29T09:01+0400

2023-05-29T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В первом квартале 2023 году граждане Грузии осуществили 585,* тысячи выездов за границу, что в 2,2 раза больше показателя за январь-март 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Большую часть выездных визитов (46,3%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов – 255,4 тысячи, что на 76,9% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (5,8%), Армению (13,9), страны ЕС (13,6%) и Россию (6,8%).Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга, профессиональной или экономической деятельности.В первом квартале 2023 года продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составлял в среднем 6,1 ночи, что на 5,4% меньше показателя за аналогичный период 2022 года.Граждане Грузии в первом квартале 2023 года потратили за рубежом 372,5 миллиона лари (147 миллионов долларов). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит чуть более 830,8 лари, что на 37% меньше показателя за аналогичный период 2022 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"