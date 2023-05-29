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Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей с начала года
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей с начала года
Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T09:01+0400
2023-05-29T09:01+0400
2023-05-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В первом квартале 2023 году граждане Грузии осуществили 585,* тысячи выездов за границу, что в 2,2 раза больше показателя за январь-март 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Большую часть выездных визитов (46,3%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов – 255,4 тысячи, что на 76,9% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (5,8%), Армению (13,9), страны ЕС (13,6%) и Россию (6,8%).Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга, профессиональной или экономической деятельности.В первом квартале 2023 года продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составлял в среднем 6,1 ночи, что на 5,4% меньше показателя за аналогичный период 2022 года.Граждане Грузии в первом квартале 2023 года потратили за рубежом 372,5 миллиона лари (147 миллионов долларов). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит чуть более 830,8 лари, что на 37% меньше показателя за аналогичный период 2022 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей с начала года
Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В первом квартале 2023 году граждане Грузии осуществили 585,* тысячи выездов за границу, что в 2,2 раза больше показателя за январь-март 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Большую часть выездных визитов (46,3%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 255,4 тысячи, что на 76,9% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (5,8%), Армению (13,9), страны ЕС (13,6%) и Россию (6,8%).
Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга, профессиональной или экономической деятельности.
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей за первый квартал 2023 году
Цель поездки
Количество туристов, тыс. человек
Доля в общем количестве туристов, %
Шопинг
170,9
38,1
Посещение друзей и знакомых
132,6
29,6
Профессиональная деятельность
63,5
14,2
Отдых
54,5
12,2
Лечение
16,0
3,6
Другое
10,8
2,4
В первом квартале 2023 года продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составлял в среднем 6,1 ночи, что на 5,4% меньше показателя за аналогичный период 2022 года.
Граждане Грузии в первом квартале 2023 года потратили за рубежом 372,5 миллиона лари (147 миллионов долларов). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит чуть более 830,8 лари, что на 37% меньше показателя за аналогичный период 2022 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.
Траты граждан Грузии за рубежом за первый квартал 2023 году
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расхода, %
Расходы за визит, лари
Покупки
149,4
40,1
333,2
Питание
103,3
27,7
230,4
Проживание
55,2
14,8
123,1
Местный транспорт
39,1
10,5
87,2
Культура и экскурсии
15,4
4,1
34,3
Другие расходы
10,1
2,7
22,5
В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.
Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.