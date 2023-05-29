https://sputnik-georgia.ru/20230529/spalletti-pokidaet-napoli--278092347.html

Спаллетти покидает "Наполи"

Спаллетти покидает "Наполи"

Под руководством Лучано Спаллетти "Наполи" вновь стал чемпионом Италии спустя 33 года 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T11:22+0400

2023-05-29T11:22+0400

2023-05-29T11:22+0400

спорт

в мире

новости

италия

хвича кварацхелия

клуб "наполи"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1d/278092332_0:259:2719:1788_1920x0_80_0_0_c1b8fa4d91b4d6101330615c0a9dbc02.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Владелец футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера команды, которую он привел к победе в чемпионате Италии спустя 33 года, сообщает РИА Новости.Итальянский клуб "Наполи", за который играет грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, спустя 33 года в третий раз в истории клуба досрочно выиграл чемпионат Италии. Неаполитанцы дважды выигрывали серию А при легендарном нападающем Диего Марадоне в сезонах 1986/87 и 1989/90.По словам Де Лаурентиса, Спаллетти попросил у него годичный отпуск, и "Наполи" нужен новый тренер. Спаллетти 64 года, он возглавил "Наполи" в 2021 году. По итогам сезона-2022/23 "Наполи" завоевал титул чемпиона Италии впервые с 1990 года. C 2009 по 2014 год Спаллетти возглавлял петербургский "Зенит", при нем команда дважды выиграли чемпионат России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, в мире, новости, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"