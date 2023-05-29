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Спаллетти покидает "Наполи"
Спаллетти покидает "Наполи"
Под руководством Лучано Спаллетти "Наполи" вновь стал чемпионом Италии спустя 33 года 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T11:22+0400
2023-05-29T11:22+0400
2023-05-29T11:22+0400
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хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Владелец футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера команды, которую он привел к победе в чемпионате Италии спустя 33 года, сообщает РИА Новости.Итальянский клуб "Наполи", за который играет грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, спустя 33 года в третий раз в истории клуба досрочно выиграл чемпионат Италии. Неаполитанцы дважды выигрывали серию А при легендарном нападающем Диего Марадоне в сезонах 1986/87 и 1989/90.По словам Де Лаурентиса, Спаллетти попросил у него годичный отпуск, и "Наполи" нужен новый тренер. Спаллетти 64 года, он возглавил "Наполи" в 2021 году. По итогам сезона-2022/23 "Наполи" завоевал титул чемпиона Италии впервые с 1990 года. C 2009 по 2014 год Спаллетти возглавлял петербургский "Зенит", при нем команда дважды выиграли чемпионат России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"
спорт, в мире, новости, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"
Спаллетти покидает "Наполи"
Под руководством Лучано Спаллетти "Наполи" вновь стал чемпионом Италии спустя 33 года
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik.
Владелец футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера команды, которую он привел к победе в чемпионате Италии спустя 33 года, сообщает РИА Новости
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Итальянский клуб "Наполи", за который играет грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, спустя 33 года в третий раз в истории клуба досрочно выиграл чемпионат Италии. Неаполитанцы дважды выигрывали серию А при легендарном нападающем Диего Марадоне в сезонах 1986/87 и 1989/90.
По словам Де Лаурентиса, Спаллетти попросил у него годичный отпуск, и "Наполи" нужен новый тренер.
"Спаллетти – свободный человек. Когда кто-то приходит и говорит тебе, что сделал все, что мог, и эпоха его жизни подошла к концу … Он сказал мне, что предпочел бы год творческого отпуска. И что делать? Возражать? Я благодарен ему. Будет правильно, если он продолжит заниматься тем, что любит", – сказал Де Лаурентис, которого цитирует Football Italia, в эфире телеканала Rai 3.
Спаллетти 64 года, он возглавил "Наполи" в 2021 году. По итогам сезона-2022/23 "Наполи" завоевал титул чемпиона Италии впервые с 1990 года. C 2009 по 2014 год Спаллетти возглавлял петербургский "Зенит", при нем команда дважды выиграли чемпионат России.