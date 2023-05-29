https://sputnik-georgia.ru/20230529/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-29-maya-do-4-iyunya-278091657.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 29 мая до 4 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 29 мая до 4 июня

На этой неделе температура воздуха в Тбилиси прогреется максимум до 30 градусов тепла 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T11:02+0400

2023-05-29T11:02+0400

2023-05-29T11:02+0400

погода

грузия

новости

точный прогноз погоды в тбилиси

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249691286_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7186ba8799a8497e1c3841383213f703.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами ясную, местами облачную и дождливую погоду в Тбилиси на этой неделе. В понедельник, 29 мая, в столице ожидается преимущественно облачная погода и местами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 28 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:27. Во вторник, 30 мая, в Тбилиси утром ожидается ясная и солнечная погода, однако во второй половине дня синоптики прогнозируют частичную облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:30. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:27. В среду, 31 мая, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:28. В четверг, 1 июня, погода в столице Грузии будет преимущественно облачной и пасмурной. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 18 градусов, а днем поднимется максимум до 27 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:29. В пятницу, 2 июня, в Тбилиси погода будет преимущественно облачная и местами дождливая. Восход солнца будет в 05:29. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов, а днем прогреется до 26 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:29. В субботу, 3 июня, в Тбилиси погода будет преимущественно пасмурной, ожидается слабый дождь. Восход солнца будет в 05:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:30. В воскресенье, 4 июня, в столице Грузии будет частично облачная погода и местами дождь. Восход солнца будет в 05:28. Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов, а днем поднимется максимум до 28 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:31.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, точный прогноз погоды в тбилиси, тбилиси