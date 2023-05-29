https://sputnik-georgia.ru/20230529/v-gruzii-rassleduyut-fakt-strelby-sotrudnika-pogranpolitsii-po-turistam-278116510.html
В Грузии расследуют факт стрельбы сотрудника погранполиции по туристам
В Грузии расследуют факт стрельбы сотрудника погранполиции по туристам
Сотрудник погранполиции выстрелил в направлении палаток туристов рядом с Национальным парком Вашловани 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T22:48+0400
2023-05-29T22:48+0400
2023-05-29T22:59+0400
грузия
происшествия
новости
погранполиция грузии
специальная следственная служба
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование факта вероятного злоупотребления служебными полномочиями сотрудником погранполиции в отношении туристов. По данным службы, 28 мая сотрудник погранполиции выстрелил в направлении палаток туристов рядом с Национальным парком Вашловани. Никто из туристов не пострадал. Уголовное дело ведется по статье "Злоупотребление служебными полномочиями с применением оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, погранполиция грузии, специальная следственная служба
грузия, происшествия, новости, погранполиция грузии, специальная следственная служба
В Грузии расследуют факт стрельбы сотрудника погранполиции по туристам
22:48 29.05.2023 (обновлено: 22:59 29.05.2023)
Сотрудник погранполиции выстрелил в направлении палаток туристов рядом с Национальным парком Вашловани
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование факта вероятного злоупотребления служебными полномочиями сотрудником погранполиции в отношении туристов.
По данным службы, 28 мая сотрудник погранполиции выстрелил в направлении палаток туристов рядом с Национальным парком Вашловани.
Никто из туристов не пострадал.
Уголовное дело ведется по статье "Злоупотребление служебными полномочиями с применением оружия".