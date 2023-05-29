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Вернулись из пиратского плена – грузинских моряков принял глава правительства Аджарии

Вернулись из пиратского плена – грузинских моряков принял глава правительства Аджарии

Грузинские моряки были похищены с корабля, идущего под флагом Маршалловых островов, 2 мая у берегов Центральной Африки 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T18:03+0400

2023-05-29T18:03+0400

2023-05-29T18:04+0400

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аджария

торнике рижвадзе

агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Грузинские моряки, освобожденные из пиратского плена, и члены их семей встретились с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и главой Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани. Грузинские моряки, заместители капитана Нукри Беридзе и Геннадий Читадзе, были похищены с корабля, идущего под флагом Маршалловых островов, 2 мая в территориальных водах Габона у берегов Центральной Африки. Об их освобождении МИД Грузии сообщил 21 мая.По словам председателя правительства АР, будет сделано все возможное, чтобы морская отрасль в стране была максимально успешной и, в первую очередь, ориентированной на каждого моряка. "Я уверен, что вместе с нашими моряками мы дадим новый импульс этому стратегическому поприщу, сделаем его еще более успешным", – сказал Торнике Рижвадзе. МИД Грузии с момента получения информации вел переговоры по освобождению захваченных моряков как c работодателем, так и с местными властями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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