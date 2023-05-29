https://sputnik-georgia.ru/20230529/zachem-grazhdane-gruzii-ezdyat-za-rubezh-i-na-chto-tratyat-dengi-278105458.html

Зачем граждане Грузии ездят за рубеж и на что тратят деньги?

Зачем граждане Грузии ездят за рубеж и на что тратят деньги?

Граждане Грузии в первом квартале 2023 года потратили за рубежом 372,5 миллиона лари (147 миллионов долларов). 29.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-29T20:00+0400

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инфографика

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Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит чуть более 830,8 лари, что на 37% меньше показателя за аналогичный период 2022 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.Что касается цели поездок, то на первом месте – покупки, далее следуют посещение друзей и знакомых, а также профессиональная деятельность. Всего в первом квартале 2023 года граждане Грузии осуществили 585,8 тысячи выездов за границу, что в 2,2 раза больше показателя за январь-март 2022 годаГраждане Грузии в основном ездили в Армению (13,9%), страны ЕС (13,6%), Россию (6,8%) и Турцию (5,8%). В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о тратах граждан Грузии за рубежом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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