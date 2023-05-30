https://sputnik-georgia.ru/20230530/avtomatizirovannaya-sistema-parkovki-poyavilas-v-tbilisskom-aeroportu-278138740.html

Автоматизированная система парковки появилась в Тбилисском аэропорту

Автоматизированная система парковки появилась в Тбилисском аэропорту

Внедрение новейшей системы обошлось инвестору в сумму более полумиллиона лари 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Новая современная автоматизированная система парковки заработала в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели. По информации пресс-службы аэропорта, управляющая компания международных аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia инвестировала более полумиллиона лари во внедрение новейшей системы (около 200 тысяч долларов). Новая система фиксирует номерные знаки транспортных средств и автоматически рассчитывает плату за парковку, которую можно оплачивать через специальные автоматы в терминале аэропорта и на выезде с парковки как наличными, так и пластиковой картой. Новая современная система также улучшит контроль потока автомобилей на стоянке, что создаст дополнительный комфорт для пассажиров. Аэропорт Тбилиси – один из трех международных аэропортов Грузии вместе с международным аэропортом Кутаиси и Батуми. С октября 2005 года Тбилисский международный аэропорт находится под управлением TAV Georgia. Строительство нового пассажирского терминала было завершено в 2007 году, благодаря чему он быстро развивался и приобрел стратегическое значение. Аэропорты Грузии обслужили более одного миллиона пассажиров в первом квартале 2023 года, что на 49,9% больше, чем за отчетный период 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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