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Беспилотники попали в несколько домов в Москве
Беспилотники попали в несколько домов в Москве
А в некоторых районах Подмосковья сработала ПВО – на подлете к Москве было сбито несколько беспилотников 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T09:20+0400
2023-05-30T09:20+0400
2023-05-30T09:53+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников ранним утром во вторник, сообщил столичный мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.Мэр подчеркнул, что серьезно никто не пострадал и призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости что, один дрон попал в верхние этажи жилого дома номер по улице Профсоюзной, 98. В результате повреждены фасад и остекление. Еще один беспилотник повредил фасад 24-этажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве.Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что система ПВО сбила несколько дронов в регионе.Хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.По данным другого корреспондента, БПЛА мог попасть и в дом на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы, туда приехали экстренные службы, а жильцы выходят на улицу.Все экстренные службы находятся на местах происшествий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, москва, сергей собянин
россия, новости, в мире, москва, сергей собянин
Беспилотники попали в несколько домов в Москве
09:20 30.05.2023 (обновлено: 09:53 30.05.2023)
А в некоторых районах Подмосковья сработала ПВО – на подлете к Москве было сбито несколько беспилотников
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik.
Несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников ранним утром во вторник, сообщил столичный мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале
.
"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", — говорится в публикации.
Мэр подчеркнул, что серьезно никто не пострадал и призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости
что, один дрон попал в верхние этажи жилого дома номер по улице Профсоюзной, 98. В результате повреждены фасад и остекление. Еще один беспилотник повредил фасад 24-этажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве.
Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что система ПВО сбила несколько дронов в регионе.
Хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.
По данным другого корреспондента, БПЛА мог попасть и в дом на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы, туда приехали экстренные службы, а жильцы выходят на улицу.
Все экстренные службы находятся на местах происшествий.