https://sputnik-georgia.ru/20230530/bespilotniki-popali-v-neskolko-domov-v-moskve-278121025.html

Беспилотники попали в несколько домов в Москве

Беспилотники попали в несколько домов в Москве

А в некоторых районах Подмосковья сработала ПВО – на подлете к Москве было сбито несколько беспилотников 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T09:20+0400

2023-05-30T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников ранним утром во вторник, сообщил столичный мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.Мэр подчеркнул, что серьезно никто не пострадал и призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости что, один дрон попал в верхние этажи жилого дома номер по улице Профсоюзной, 98. В результате повреждены фасад и остекление. Еще один беспилотник повредил фасад 24-этажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве.Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что система ПВО сбила несколько дронов в регионе.Хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.По данным другого корреспондента, БПЛА мог попасть и в дом на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы, туда приехали экстренные службы, а жильцы выходят на улицу.Все экстренные службы находятся на местах происшествий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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