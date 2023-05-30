https://sputnik-georgia.ru/20230530/bloger-o-pytkakh-v-latviyskoy-tyurme-informatsionnoy-voyne-i-luchshem-oruzhii-mira---video-278121804.html

Блогер о пытках в латвийской тюрьме, информационной войне и лучшем оружии мира – видео

Блогер о пытках в латвийской тюрьме, информационной войне и лучшем оружии мира – видео

Арестованный блогер Кирилл Федоров рассказал о пытках в рижской тюрьме 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T10:31+0400

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Как в свободной и демократической Латвии пытают политзаключенных? Почему Запад и Украина объявили войну российским патриотическим лидерам мнений? Как России отвечать на теракты и диверсии Украины? Что делает российское оружие лучшим в мире? Какую помощь российскому ВПК оказывает гражданское общество? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал блогер, автор канала на YouTube "История оружия" Кирилл Федоров, который провел несколько месяцев в латвийской тюрьме за свою позицию.

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