https://sputnik-georgia.ru/20230530/den-prokuratury-otmechayut-v-gruzii-278122218.html

День прокуратуры отмечают в Грузии

День прокуратуры отмечают в Грузии

Профессиональный праздник сотрудников прокуратуры отмечают с 1999 года 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T10:22+0400

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грузия

политика

новости

ираклий гарибашвили

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с профессиональным днем сотрудников прокуратуры, сообщили в пресс-службе правительства. Профессиональный день сотрудников прокуратуры в Грузии отмечается каждый год 30 мая, начиная с 1999 года.Премьер-министр отметил, что горд тем, что прокуратура Грузии сформировалась как современный государственный институт, соответствующий европейским стандартам. Глава правительства пожелал успехов и удачи всем сотрудникам прокуратуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, генеральная прокуратура грузии