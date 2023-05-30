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День прокуратуры отмечают в Грузии
День прокуратуры отмечают в Грузии
Профессиональный праздник сотрудников прокуратуры отмечают с 1999 года 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T10:22+0400
2023-05-30T10:22+0400
2023-05-30T10:39+0400
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ираклий гарибашвили
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с профессиональным днем сотрудников прокуратуры, сообщили в пресс-службе правительства. Профессиональный день сотрудников прокуратуры в Грузии отмечается каждый год 30 мая, начиная с 1999 года.Премьер-министр отметил, что горд тем, что прокуратура Грузии сформировалась как современный государственный институт, соответствующий европейским стандартам. Глава правительства пожелал успехов и удачи всем сотрудникам прокуратуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, генеральная прокуратура грузии
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, генеральная прокуратура грузии
День прокуратуры отмечают в Грузии
10:22 30.05.2023 (обновлено: 10:39 30.05.2023)
Профессиональный праздник сотрудников прокуратуры отмечают с 1999 года
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с профессиональным днем сотрудников прокуратуры, сообщили в пресс-службе правительства.
Профессиональный день сотрудников прокуратуры в Грузии отмечается каждый год 30 мая, начиная с 1999 года.
"Независимая, высокопрофессиональная, эффективная прокуратура является гарантом безопасности каждого гражданина и, следовательно, важнейшей основой демократического государства", - заявил Гарибашвили.
Премьер-министр отметил, что горд тем, что прокуратура Грузии сформировалась как современный государственный институт, соответствующий европейским стандартам.
"Благодарим вас за огромную работу, которую вы проделываете для обеспечения стабильности в стране и верховенства закона", - отмечено в поздравительном письме Гарибашвили.
Глава правительства пожелал успехов и удачи всем сотрудникам прокуратуры.