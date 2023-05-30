https://sputnik-georgia.ru/20230530/forum-mestnogo-ekonomicheskogo-razvitiya-startoval-v-tbilisi-278138324.html

Форум местного экономического развития стартовал в Тбилиси

Форум местного экономического развития стартовал в Тбилиси

Мероприятие открыл мэр столицы Каха Каладзе, который рассказал, как город участвует в развитии экономики страны 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T14:59+0400

2023-05-30T14:59+0400

2023-05-30T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси предприняла много важных шагов для экономического развития столицы, реализуя проекты, создавая благоприятную бизнес-среду и привлекая инвестиции, заявил мэр Каха Каладзе на открытии XIII Форума местного экономического развития. Мероприятие, организованное городской службой экономического развития мэрии Тбилиси, проходит в грузинской столице 30-31 мая. Цель мероприятия – обмен опытом, современными подходами и идеями, которые создают устойчивую и долгосрочную перспективу сотрудничества и развития городов. По словам градоначальника, в эпоху меняющихся парадигм экономического развития и быстро растущих вызовов, обеспечение современных тенденций развития и адекватных стандартов жизни требует принятия рациональных, взвешенных и эффективных решений. Каладзе отметил, что сегодня темпы реализации градостроительных проектов в Тбилиси заслуживают внимания. "Мы скрупулезно подходим к благоустройству каждого района города и движемся вперед быстрыми темпами. Мы возрождаем старое и создаем новое. Мы глубоко понимаем суть всех существующих вызовов, которые требуют формирования многогранных подходов и расстановки правильных акцентов", – отметил он. Тематика форума включает в себя современные тенденции и потребности городского развития, что требует полной вовлеченности и активных действий городов. В форуме принимают участие члены парламента Грузии, представители различных государственных ведомств и местного самоуправления, а также дипломаты, иностранные гости и представители международных организаций. Форум местного экономического развития с 2007 года стал площадкой для обмена передовыми идеями и принятия эффективных решений, в рамках которого город ежегодно принимает как местных, так и международных спикеров, экспертов в различных областях, представителей муниципалитетов и академических кругов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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