https://sputnik-georgia.ru/20230530/gigantskiy-graffiti-khvichi-kvaratskheliya-poyavilsya-v-batumi-278131409.html

Гигантский граффити Хвичи Кварацхелия появился в Батуми

Гигантский граффити Хвичи Кварацхелия появился в Батуми

Граффити Кварацхелия выполнен на 430 квадратных метрах 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T13:00+0400

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2023-05-30T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Граффити грузинского футболиста Хвичи Кварацхелия появился в Батуми на стене университета имени Шота Руставели, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии. Рисунок Хвичи создан на фоне стадиона Батуми. Проект уличной живописи организовал Департамент туризма Аджарии в рамках чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Проект направлен на популяризацию спортивной жизни. Граффити Кварацхелия выполнен на 430 квадратных метрах. Художник Георгий Гамезардашвили создавал эту настенную живопись в течение 10 дней вместе с командой "Стрит арт фест". Как отмечают организаторы, такой мурал (живопись на стенах зданий) департамент активно использует в целевых странах для позиционирования города-хозяина и популяризации спортивного туризма.Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта. Туристический сезон Аджарии официально откроется Летним фестивалем, который пройдет в Батуми 3-4 июня. Мероприятия состоятся на территории, прилегающей к "Башне азбуки". Музыкальная программа фестиваля начнется с 16:00.В концерте примут участие грузинские исполнители, бенды и ди-джеи: Салио, "Ара", "Монстер-лобстер", LOUDSPEAKERS, Нуца Бузаладзе, Аники, "Асеа сул", "Лурджи иалкани" и др. На берегу моря ожидается шоу воздушных змей. С 16:00 также запланированы спортивные и развлекательные мероприятия, в том числе пантомима, авиашоу, детские активности, стена скалолазания, STREET ART и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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