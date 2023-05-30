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Инаугурация Эрдогана может состояться уже 3 июня – советник президента
Инаугурация Эрдогана может состояться уже 3 июня – советник президента
Турецкий лидер в день инаугурации намерен огласить состав нового кабинета министров 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T21:16+0400
2023-05-30T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая – Sputnik. Церемония инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 3 июня, заявил советник президента Мехмет Учум.Перечень иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации Эрдогана, пока окончательно не сформирован.Напомним, 28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, турция, политика, реджеп тайип эрдоган
в мире, новости, турция, политика, реджеп тайип эрдоган
Инаугурация Эрдогана может состояться уже 3 июня – советник президента
21:16 30.05.2023 (обновлено: 21:40 30.05.2023)
Турецкий лидер в день инаугурации намерен огласить состав нового кабинета министров
ТБИЛИСИ, 30 мая – Sputnik. Церемония инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 3 июня, заявил советник президента Мехмет Учум.
"В случае, если Высшая избирательная комиссия объявит итоговые результаты президентских выборов 1 июня…, календарь может выглядеть следующим образом: церемония инаугурации пройдет 3 июня в Анкаре, в тот же день Эрдоган обнародует список нового кабмина", – сообщил Учум в Twitter.
Перечень иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации Эрдогана, пока окончательно не сформирован.
Напомним, 28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.