https://sputnik-georgia.ru/20230530/inauguratsiya-erdogana-mozhet-sostoyatsya-uzhe-3-iyunya--sovetnik-prezidenta-278149338.html

Инаугурация Эрдогана может состояться уже 3 июня – советник президента

Инаугурация Эрдогана может состояться уже 3 июня – советник президента

Турецкий лидер в день инаугурации намерен огласить состав нового кабинета министров 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая – Sputnik. Церемония инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 3 июня, заявил советник президента Мехмет Учум.Перечень иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации Эрдогана, пока окончательно не сформирован.Напомним, 28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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