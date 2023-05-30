https://sputnik-georgia.ru/20230530/kazakhstanskiy-muzykant-autov-zachem-zapad-stalkivaet-narody-lbami-278121401.html
Казахстанский музыкант Аутов: зачем Запад сталкивает народы лбами?
Казахстанский музыкант Аутов: зачем Запад сталкивает народы лбами?
Запад осознает силу слова, а потому использует против своих геополитических противников даже музыкантов, роль которых, например, в развале СССР заметна 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T09:55+0400
2023-05-30T09:55+0400
2023-05-30T09:55+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал лидер казахстанской рок-группы "MOTOR-ROLLER" Ильяс Аутов. Зачем запад сеет рознь между людьми разных национальностей? Почему память о Великой Отечественной войне - главная связь между народами постсоветского пространства? Из-за чего США не хотели мирно сосуществовать с Советским Союзом?Обо в всем этом смотрите в видео.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, видео
Казахстанский музыкант Аутов: зачем Запад сталкивает народы лбами?
Запад осознает силу слова, а потому использует против своих геополитических противников даже музыкантов, роль которых, например, в развале СССР заметна
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал лидер казахстанской рок-группы "MOTOR-ROLLER" Ильяс Аутов.
Зачем запад сеет рознь между людьми разных национальностей? Почему память о Великой Отечественной войне - главная связь между народами постсоветского пространства? Из-за чего США не хотели мирно сосуществовать с Советским Союзом?
Обо в всем этом смотрите в видео.