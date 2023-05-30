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Молодой мужчина погиб в ДТП на западе Грузии
Молодой мужчина погиб в ДТП на западе Грузии
Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T23:03+0400
2023-05-30T23:03+0400
2023-05-30T23:36+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Авария в городе Вани региона Имерети унесла жизнь 22-летнего мужчины, сообщает телеканал "Мтавари архи". По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль. Находящихся во втором автомобиле доставили в клинику. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспортного средства". Точную причину аварии установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, дтп
Молодой мужчина погиб в ДТП на западе Грузии
23:03 30.05.2023 (обновлено: 23:36 30.05.2023)
Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Авария в городе Вани региона Имерети унесла жизнь 22-летнего мужчины, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль.
Находящихся во втором автомобиле доставили в клинику.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспортного средства".
Точную причину аварии установит экспертиза.