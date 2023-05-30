https://sputnik-georgia.ru/20230530/molodoy-muzhchina-pogib-v-dtp-na-zapade-gruzii-278150695.html

Молодой мужчина погиб в ДТП на западе Грузии

Молодой мужчина погиб в ДТП на западе Грузии

Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T23:03+0400

2023-05-30T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Авария в городе Вани региона Имерети унесла жизнь 22-летнего мужчины, сообщает телеканал "Мтавари архи". По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль. Находящихся во втором автомобиле доставили в клинику. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспортного средства". Точную причину аварии установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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