https://sputnik-georgia.ru/20230530/narodnye-primety-na-fedota-ovsyanika-2023-chto-nelzya-delat-31-maya-278137664.html

Народные приметы на Федота Овсяника 2023: что нельзя делать 31 мая?

Народные приметы на Федота Овсяника 2023: что нельзя делать 31 мая?

Православная церковь 31 мая поминает святого Феодота Анкирского и семь дев-мучениц – Фаину, Текусу, Клавдию, Иулию, Матрону, Евфрасию и Александру... 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T15:36+0400

2023-05-30T15:36+0400

2023-05-30T15:36+0400

справки

религия

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Праздник в народном календаре называют Федот Овсяник, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Федота Овсяника, о народных приметах 31 мая, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам на Федота Овсяника нельзя начинать какие-либо дела или проекты, так как все может развалиться как карточный домик. Нельзя 31 мая перед путешествием ремонтировать обувь, штопать вещи и в целом заниматься рукоделием – по народным приметам дороги не будет. В день Федота Овсяника нельзя покупать новые вещи – есть примета, что вещи, приобретенные 31 мая, не будут долго носиться. Нельзя 31 мая приближаться к осине – это плохая примета, нарушивший заперт может серьезно, а главное безнадежно заболеть. По народным приметам молодым нельзя на Федота Овсяника оставаться в одиночестве – можно всю жизнь так прожить. Нельзя начинать 31 мая супружескую жизнь – это плохая примета, отношения супругов не заладятся. На Федота Овсяника нельзя отдавать чужим ключи от дома и принимать в дар ношеные вещи – по народным приметам вместе с вещами к новому владельцу перейдут и проблемы прежнего. Нельзя 31 мая отказывать в милостыне – это плохая примета, так как можно остаться без средств к существованию. Народные приметы По природным явлениям судили о погоде на ближайшие дни, на лето и даже осень. По народным приметам, если закат на Федота Овсяника в дымке – значит ближайшие дни будут пасмурными и дождливыми, а багровый закат предвещал солнечные и теплые дни. Июль ожидается жаркий, если с утра 31 мая много росы, а если идет дождь – летний сезон предстоит прохладный и дождливый. По народным приметам, если Луна в ночь на Федота Овсяника ясная или дуб раньше ясеня позеленел, значит лето предстоит засушливое. Осень будет поздней, если на Федота Овсяника не зацвели яблоня и рябина, а если отсырели листья осины – это явная примета, что осень предстоит холодная и пасмурная. Материал подготовлен на основе открытых источников

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