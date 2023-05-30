https://sputnik-georgia.ru/20230530/ot-gruzii-do-times-square-nutsa-buzaladze-poyavilas-na-bilborde-v-nyu-yorke-278136162.html

От Грузии до Times Square: Нуца Бузаладзе появилась на билборде в Нью-Йорке

От Грузии до Times Square: Нуца Бузаладзе появилась на билборде в Нью-Йорке

Талантливая грузинка активно занимается своей вокальной карьерой в США 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T16:00+0400

2023-05-30T16:00+0400

2023-05-30T16:00+0400

нуца бузаладзе

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Известная грузинская певица Нуца Бузаладзе появилась на билборде Times Square в Нью-Йорке. Бузаладзе продолжает свою успешную деятельность в США после участия во всемирно известном проекте American Idol. На этот раз Нуца таким креативным способом объявила о выходе своей новой песни Alive. То есть грузинка не просто объявила об этом в соцсетях, а разметила видеокадры, где она поет песню на билборде Times Square. Нуца Бузаладзе стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 проекта American Idol. Несмотря на успех, грузинка не смогла пройти топ-10, так как не набрала нужное количество зрительских голосов. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Бузаладзе участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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