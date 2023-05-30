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Повар с ножом напал на дом актера Бенедикта Камбербэтча
Повар с ножом напал на дом актера Бенедикта Камбербэтча
Нападавший – бывший шеф-повар пятизвездочного отеля Джек Биссел 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T17:21+0400
2023-05-30T17:21+0400
2023-05-30T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мужчина 35 лет с ножом ворвался в дом знаменитого киноактера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне, пишет Daily Mail.Как сообщают СМИ, злоумышленник – бывший шеф-повар пятизвездочного отеля Джек Биссел. Мужчина перелез через железные ворота и прокричал в домофон несколько угроз.Сам актер был в это время дома. С ним рядом также находились его супруга Софи Хантер и трое детей.Отмечается, что после этого Биссел скрылся с места преступления. Полиция задержала его, обнаружив его ДНК на домофоне. Мотив нападения не уточняется. Известно, что Биссел признал вину в нанесении преступного ущерба в королевском суде Вуд-Грин, получил штраф в размере 250 фунтов и трехлетний запрет на приближение к семье Камбербэтчей, а также к району, в котором живет актер.К слову, детали инцидента стали известны только после того, как Daily Mail оспорила ограничения на публикацию информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шоу-бизнес, бенедикт камбербэтч, лондон, в мире, новости, происшествия
шоу-бизнес, бенедикт камбербэтч, лондон, в мире, новости, происшествия
Повар с ножом напал на дом актера Бенедикта Камбербэтча
Нападавший – бывший шеф-повар пятизвездочного отеля Джек Биссел
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik.
Мужчина 35 лет с ножом ворвался в дом знаменитого киноактера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне, пишет
Daily Mail.
Как сообщают СМИ, злоумышленник – бывший шеф-повар пятизвездочного отеля Джек Биссел. Мужчина перелез через железные ворота и прокричал в домофон несколько угроз.
"Я знаю, что ты переехал сюда, надеюсь, он (дом) сгорит дотла", – цитируют Биссела в издании.
Сам актер был в это время дома. С ним рядом также находились его супруга Софи Хантер и трое детей.
Отмечается, что после этого Биссел скрылся с места преступления. Полиция задержала его, обнаружив его ДНК на домофоне. Мотив нападения не уточняется.
Известно, что Биссел признал вину в нанесении преступного ущерба в королевском суде Вуд-Грин, получил штраф в размере 250 фунтов и трехлетний запрет на приближение к семье Камбербэтчей, а также к району, в котором живет актер.
К слову, детали инцидента стали известны только после того, как Daily Mail оспорила ограничения на публикацию информации.