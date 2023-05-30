https://sputnik-georgia.ru/20230530/povar-s-nozhom-napal-na-dom-aktera-benedikta-kamberbetcha-278139605.html

Повар с ножом напал на дом актера Бенедикта Камбербэтча

Повар с ножом напал на дом актера Бенедикта Камбербэтча

Нападавший – бывший шеф-повар пятизвездочного отеля Джек Биссел 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T17:21+0400

2023-05-30T17:21+0400

2023-05-30T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Мужчина 35 лет с ножом ворвался в дом знаменитого киноактера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне, пишет Daily Mail.Как сообщают СМИ, злоумышленник – бывший шеф-повар пятизвездочного отеля Джек Биссел. Мужчина перелез через железные ворота и прокричал в домофон несколько угроз.Сам актер был в это время дома. С ним рядом также находились его супруга Софи Хантер и трое детей.Отмечается, что после этого Биссел скрылся с места преступления. Полиция задержала его, обнаружив его ДНК на домофоне. Мотив нападения не уточняется. Известно, что Биссел признал вину в нанесении преступного ущерба в королевском суде Вуд-Грин, получил штраф в размере 250 фунтов и трехлетний запрет на приближение к семье Камбербэтчей, а также к району, в котором живет актер.К слову, детали инцидента стали известны только после того, как Daily Mail оспорила ограничения на публикацию информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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