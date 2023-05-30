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Ситуация у Ларса: специалисты пытаются не допустить подмыва дороги
Ситуация у Ларса: специалисты пытаются не допустить подмыва дороги
Аварийные службы работают на месте, следят за обстановкой на дороге 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T23:41+0400
2023-05-30T23:41+0400
2023-05-30T23:47+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая – Sputnik. Специалисты пытаются не допустить подмыва федеральной трассы в районе пункта пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале, передает Sputnik Армения.По словам главы региона, на месте работают все аварийные службы, которые следят за обстановкой."По оценкам специалистов, для населенных пунктов, находящихся поблизости, опасности нет", – заверил он.Меняйло также напомнил, что подобная ситуация складывается не в первый раз, она во многом зависит от активности таяния снегов и обильных осадков, недостатка в которых сейчас нет.Ранее сообщалось, что вечером 29 мая в Северной Осетии произошел подмыв средней опоры моста через реку Терек между селениями Ногир и Михайловское, в результате обрушились два пролета, никто не пострадал. Мост решено демонтировать, на его месте построят новый.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, россия, новости, происшествия, военно-грузинская дорога, северная осетия, верхний ларс
армения, россия, новости, происшествия, военно-грузинская дорога, северная осетия, верхний ларс
Ситуация у Ларса: специалисты пытаются не допустить подмыва дороги
23:41 30.05.2023 (обновлено: 23:47 30.05.2023)
Аварийные службы работают на месте, следят за обстановкой на дороге
ТБИЛИСИ, 30 мая – Sputnik.
Специалисты пытаются не допустить подмыва федеральной трассы в районе пункта пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале, передает Sputnik Армения
.
"В районе пункта пропуска "Верхний Ларс" достаточно напряженная ситуация, связанная с сезоном паводков – подмывает федеральную трассу… Эта дорога обслуживается "Росавтодором". Принимаем превентивные меры совместно. Пока укрепляем берег блоками, отводим от него воду", – отметил Меняйло.
По словам главы региона, на месте работают все аварийные службы, которые следят за обстановкой.
"По оценкам специалистов, для населенных пунктов, находящихся поблизости, опасности нет", – заверил он.
Меняйло также напомнил, что подобная ситуация складывается не в первый раз, она во многом зависит от активности таяния снегов и обильных осадков, недостатка в которых сейчас нет.
Ранее сообщалось, что вечером 29 мая в Северной Осетии произошел подмыв средней опоры моста через реку Терек между селениями Ногир и Михайловское, в результате обрушились два пролета, никто не пострадал. Мост решено демонтировать, на его месте построят новый.