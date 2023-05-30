https://sputnik-georgia.ru/20230530/situatsiya-u-larsa-spetsialisty-pytayutsya-ne-dopustit-podmyva-dorogi-278150831.html

Ситуация у Ларса: специалисты пытаются не допустить подмыва дороги

Ситуация у Ларса: специалисты пытаются не допустить подмыва дороги

Аварийные службы работают на месте, следят за обстановкой на дороге 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T23:41+0400

2023-05-30T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая – Sputnik. Специалисты пытаются не допустить подмыва федеральной трассы в районе пункта пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале, передает Sputnik Армения.По словам главы региона, на месте работают все аварийные службы, которые следят за обстановкой."По оценкам специалистов, для населенных пунктов, находящихся поблизости, опасности нет", – заверил он.Меняйло также напомнил, что подобная ситуация складывается не в первый раз, она во многом зависит от активности таяния снегов и обильных осадков, недостатка в которых сейчас нет.Ранее сообщалось, что вечером 29 мая в Северной Осетии произошел подмыв средней опоры моста через реку Терек между селениями Ногир и Михайловское, в результате обрушились два пролета, никто не пострадал. Мост решено демонтировать, на его месте построят новый.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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