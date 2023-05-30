https://sputnik-georgia.ru/20230530/svadba-v-rime-gruzinskaya-model-tako-natsvlishvili-vyshla-zamuzh--foto-278137428.html
Свадьба в Риме: грузинская модель Тако Нацвлишвили вышла замуж – ФОТО
Свадьба в Риме: грузинская модель Тако Нацвлишвили вышла замуж – ФОТО
На свадьбу девушка выбрала облегающее платье с длинным шлейфом от Веры Вонг 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T15:16+0400
2023-05-30T15:16+0400
2023-05-30T15:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тако нацвлишвили
вера вонг
георгий кебурия
италия
рим
новости
грузия
giorgio armani
модель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1e/278136362_0:318:1177:980_1920x0_80_0_0_37dce8f0df6b614b82e963a1d6444b1d.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Известная грузинская модель Тако Нацвлишвили вышла замуж и сыграла свадьбу в Италии. Избранником грузинской красавицы стал Ото Хуродзе, с которым она встречалась несколько лет. Об их отношениях стало известно в 2019 году, однако свой роман пара не афишировала. Свадьба прошла в Риме в узком кругу молодоженов. Также Нацвлишвили и Хуродзе обвенчались в местном грузинском храме. Тако на свадьбе выглядела элегантно и лаконично – модель выбрала облегающее платье с длинным шлейфом от культового американского дизайнера свадебных платьев Веры Вонг. Образ был дополнен солнечными очками в стиле 70-х от Георгия Кебурия. Уже позднее Тако переоделась в короткое белое платье от грузинского бренда Materiel. Тако Нацвлишвили – дочь модели и основательницы модельного агентства Look Models в Грузии Нино Цкитишвили и известного баскетболиста Вато Нацвлишвили. Модель участвовала в показах таких именитых модельеров, как Elie Saab, Versace, Christian Dior, Giorgiо Armani, Dolce & Gabbana, Yohji Yamamoto, Ermanno Scervino, Moncler, Antonio Berardi и Roland Mouret. В 2015 году Тако стала лицом свадебной коллекции знаменитого ливанского кутюрье Зухаира Мурада. Девушка также была лицом коллекции весна-лето 2016 прет-а-порте линии Collezioni итальянского бренда Giorgio Armani. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
рим
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1e/278136362_0:208:1177:1091_1920x0_80_0_0_ceffee53f7ededab93900ee700d6df02.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тако нацвлишвили, вера вонг, георгий кебурия, италия, рим, новости, грузия, giorgio armani, модель, модельный бизнес, шоу-бизнес
тако нацвлишвили, вера вонг, георгий кебурия, италия, рим, новости, грузия, giorgio armani, модель, модельный бизнес, шоу-бизнес
Свадьба в Риме: грузинская модель Тако Нацвлишвили вышла замуж – ФОТО
На свадьбу девушка выбрала облегающее платье с длинным шлейфом от Веры Вонг
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Известная грузинская модель Тако Нацвлишвили вышла замуж и сыграла свадьбу в Италии.
Избранником грузинской красавицы стал Ото Хуродзе, с которым она встречалась несколько лет. Об их отношениях стало известно в 2019 году, однако свой роман пара не афишировала.
Свадьба прошла в Риме в узком кругу молодоженов. Также Нацвлишвили и Хуродзе обвенчались в местном грузинском храме.
Тако на свадьбе выглядела элегантно и лаконично – модель выбрала облегающее платье с длинным шлейфом от культового американского дизайнера свадебных платьев Веры Вонг.
Образ был дополнен солнечными очками в стиле 70-х от Георгия Кебурия. Уже позднее Тако переоделась в короткое белое платье от грузинского бренда Materiel.
Тако Нацвлишвили – дочь модели и основательницы модельного агентства Look Models в Грузии Нино Цкитишвили и известного баскетболиста Вато Нацвлишвили.
Модель участвовала в показах таких именитых модельеров, как Elie Saab, Versace, Christian Dior, Giorgiо Armani, Dolce & Gabbana, Yohji Yamamoto, Ermanno Scervino, Moncler, Antonio Berardi и Roland Mouret.
В 2015 году Тако стала лицом свадебной коллекции знаменитого ливанского кутюрье Зухаира Мурада. Девушка также была лицом коллекции весна-лето 2016 прет-а-порте линии Collezioni итальянского бренда Giorgio Armani.