https://sputnik-georgia.ru/20230530/znamenityy-violonchelist-yan-maksin-vystupit-v-tbilisi-278132303.html
Знаменитый виолончелист Ян Максин выступит в Тбилиси
Знаменитый виолончелист Ян Максин выступит в Тбилиси
Ян Максин сотрудничал с такими артистами, как Андреа Бочелли, П. Дидди, Снуп Догг и другие 30.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-30T13:19+0400
2023-05-30T13:19+0400
2023-05-30T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Всемирно признанный виолончелист, композитор и вокалист Ян Максин выступит на сцене Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили 8 июля. Музыкант проведет концерт в столице Грузии в рамках своего мирового турне. Организаторы называют концерт Максина магическим путешествием вне времени и пространства. "От Баха до блюза и западноафриканских мотивов до аргентинского танго-нуэво, Ян Максин объединяет важнейшие и совершенные разные жанры и превращает их в волшебные мелодии виолончели", - пишут организаторы. Ян Максин выступает по всему миру с собственными композициями, исполняя их на виолончели в различных стилях: классика, джаз, блюз, музыка народов мира. Родился в 1975 году в Ленинграде, с 1991 года постоянно проживает в США в Чикаго. Живые выступления Яна Максина транслировались по Национальному общественному радио и его дочерним станциям по всей территории США, а также по национальному телевидению NBC и ABC. Помимо классической музыки, Ян Максин сотрудничал с такими артистами, как Андреа Бочелли, Глория Эстефан, Барри Гибб из бывших Bee Gees, П. Дидди и Снуп Догг и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, чикаго, тбилиси, сша, грузия, новости, культура
анонсы , тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, чикаго, тбилиси, сша, грузия, новости, культура
Знаменитый виолончелист Ян Максин выступит в Тбилиси
13:19 30.05.2023 (обновлено: 13:24 30.05.2023)
Ян Максин сотрудничал с такими артистами, как Андреа Бочелли, П. Дидди, Снуп Догг и другие
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Всемирно признанный виолончелист, композитор и вокалист Ян Максин выступит на сцене Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили 8 июля.
Музыкант проведет концерт в столице Грузии в рамках своего мирового турне. Организаторы называют концерт Максина магическим путешествием вне времени и пространства.
"От Баха до блюза и западноафриканских мотивов до аргентинского танго-нуэво, Ян Максин объединяет важнейшие и совершенные разные жанры и превращает их в волшебные мелодии виолончели", - пишут организаторы.
Ян Максин выступает по всему миру с собственными композициями, исполняя их на виолончели в различных стилях: классика, джаз, блюз, музыка народов мира.
Родился в 1975 году в Ленинграде, с 1991 года постоянно проживает в США в Чикаго.
Живые выступления Яна Максина транслировались по Национальному общественному радио и его дочерним станциям по всей территории США, а также по национальному телевидению NBC и ABC.
Помимо классической музыки, Ян Максин сотрудничал с такими артистами, как Андреа Бочелли, Глория Эстефан, Барри Гибб из бывших Bee Gees, П. Дидди и Снуп Догг и другие.