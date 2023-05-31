https://sputnik-georgia.ru/20230531/bolshoy-park-poyavitsya-na-okraine-tbilisi--278168524.html

Большой парк появится на окраине Тбилиси

Большой парк появится на окраине Тбилиси

Для осуществления проекта из бюджета районной администрации Глдани будет выделено 1,2 млн лари 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T15:37+0400

2023-05-31T15:37+0400

2023-05-31T15:37+0400

каха каладзе

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парк

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Парк, который разместится на 9 тысячах квадратных метрах, появится в ближайшее время в Глданском районе Тбилиси (окраина столицы), заявил мэр Каха Каладзе.Каладзе пояснил, что новый парк появится на территории, прилегающей к N85, N87, N88, N4 домам третьего микрорайона Глдани. В парке будут зоны для развлечения детей, павильоны для отдыха, спортивные пространства, в том числе площадка для баскетбола, велотрассы и фитнес-среда. В парке также будут установлены внешнее освещение и оросительные системы. Вся территория будет озеленена около 80-ю разными деревьями, около 200 кустами и травой. Для осуществления этих работ из бюджета районной администрации Глдани будет выделено 1,2 млн лари (462,4 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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