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Большой парк появится на окраине Тбилиси
Большой парк появится на окраине Тбилиси
Для осуществления проекта из бюджета районной администрации Глдани будет выделено 1,2 млн лари 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T15:37+0400
2023-05-31T15:37+0400
2023-05-31T15:37+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Парк, который разместится на 9 тысячах квадратных метрах, появится в ближайшее время в Глданском районе Тбилиси (окраина столицы), заявил мэр Каха Каладзе.Каладзе пояснил, что новый парк появится на территории, прилегающей к N85, N87, N88, N4 домам третьего микрорайона Глдани. В парке будут зоны для развлечения детей, павильоны для отдыха, спортивные пространства, в том числе площадка для баскетбола, велотрассы и фитнес-среда. В парке также будут установлены внешнее освещение и оросительные системы. Вся территория будет озеленена около 80-ю разными деревьями, около 200 кустами и травой. Для осуществления этих работ из бюджета районной администрации Глдани будет выделено 1,2 млн лари (462,4 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, парк
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, парк
Большой парк появится на окраине Тбилиси
Для осуществления проекта из бюджета районной администрации Глдани будет выделено 1,2 млн лари
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Парк, который разместится на 9 тысячах квадратных метрах, появится в ближайшее время в Глданском районе Тбилиси (окраина столицы), заявил мэр Каха Каладзе.
Каладзе пояснил, что новый парк появится на территории, прилегающей к N85, N87, N88, N4 домам третьего микрорайона Глдани.
В парке будут зоны для развлечения детей, павильоны для отдыха, спортивные пространства, в том числе площадка для баскетбола, велотрассы и фитнес-среда.
В парке также будут установлены внешнее освещение и оросительные системы.
Вся территория будет озеленена около 80-ю разными деревьями, около 200 кустами и травой.
Для осуществления этих работ из бюджета районной администрации Глдани будет выделено 1,2 млн лари (462,4 тысячи долларов).