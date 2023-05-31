https://sputnik-georgia.ru/20230531/den-politsii-otmechayut-v-gruzii-278156292.html
День полиции отмечают в Грузии
День полиции отмечают в Грузии
День полиции в Грузии отмечают с 2010 года 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T11:17+0400
2023-05-31T11:17+0400
2023-05-31T12:11+0400
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вахтанг гомелаури
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День полиции – праздничное мероприятие проходит у административного здания министерства внутренних дел в Тбилиси.Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД, после чего прозвучал государственный гимн Грузии. Парад принял министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. На мероприятии присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и другие представители власти.Министр отметил, что полицейские круглосуточно защищают государственную границу и безопасность собственной страны, общественный порядок, права и свободы человека, борются с криминалом, создают для Грузии безопасное настоящее и мирное будущее.Минутой молчания почтили память погибших полицейских.К присутствующим также обратился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Все это безусловно является результатом масштабных реформ последних лет, эффективной работы министра Вахтанга Гомелаури и его команды и, безусловно, результатом неустанной, верной работы каждого полицейского, отметил премьер.Премьер назвал работу полицейских бесценной. День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, вахтанг гомелаури, мвд грузии
День полиции отмечают в Грузии
11:17 31.05.2023 (обновлено: 12:11 31.05.2023)
День полиции в Грузии отмечают с 2010 года
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День полиции – праздничное мероприятие проходит у административного здания министерства внутренних дел в Тбилиси.
Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД, после чего прозвучал государственный гимн Грузии. Парад принял министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. На мероприятии присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и другие представители власти.
"Поздравляю всех с днем полицейского. Сегодня своеобразный день благодарности. Хочу еще раз громко, публично и заслуженно сказать вам спасибо за бессонные ночи, за самоотверженную службу родине, за неустанную борьбу с преступностью, за спасенные жизни других людей ценой собственной жизни и здоровья", – заявил Гомелаури.
Министр отметил, что полицейские круглосуточно защищают государственную границу и безопасность собственной страны, общественный порядок, права и свободы человека, борются с криминалом, создают для Грузии безопасное настоящее и мирное будущее.
Минутой молчания почтили память погибших полицейских.
К присутствующим также обратился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Я горжусь грузинской полицией. Я горжусь тем, что грузинская полиция именно такая. Сегодня, когда наша страна, наш народ и наши власти вместе делаем сильнее наше государство, стремимся к созданию современного, европейского государства, смело можно сказать, что у нас действительно уже есть современная и, что самое главное, высокопрофессиональная полиция европейского стандарта", – заявил Гарибашвили.
Все это безусловно является результатом масштабных реформ последних лет, эффективной работы министра Вахтанга Гомелаури и его команды и, безусловно, результатом неустанной, верной работы каждого полицейского, отметил премьер.
"Вы смогли сделать то, о чем многие не так уже и в далеком прошлом считали невообразимым. Вы смогли добиться полного доверия народа, особого уважения и любви", – заявил премьер.
Премьер назвал работу полицейских бесценной.
"Верностью закону, обществу и стране, круглосуточной напряженной работой, часто ценой риска своей жизни, заботой о жизни других вы делаете бесценную работу ради безопасности наших граждан и благополучия нашей родины", – заявил премьер.
День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.
После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.