https://sputnik-georgia.ru/20230531/den-politsii-otmechayut-v-gruzii-278156292.html

День полиции отмечают в Грузии

День полиции отмечают в Грузии

День полиции в Грузии отмечают с 2010 года 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T11:17+0400

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вахтанг гомелаури

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День полиции – праздничное мероприятие проходит у административного здания министерства внутренних дел в Тбилиси.Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД, после чего прозвучал государственный гимн Грузии. Парад принял министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. На мероприятии присутствуют премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и другие представители власти.Министр отметил, что полицейские круглосуточно защищают государственную границу и безопасность собственной страны, общественный порядок, права и свободы человека, борются с криминалом, создают для Грузии безопасное настоящее и мирное будущее.Минутой молчания почтили память погибших полицейских.К присутствующим также обратился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Все это безусловно является результатом масштабных реформ последних лет, эффективной работы министра Вахтанга Гомелаури и его команды и, безусловно, результатом неустанной, верной работы каждого полицейского, отметил премьер.Премьер назвал работу полицейских бесценной. День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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