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Грузинского моряка убили в Рио-де-Жанейро – СМИ
Грузинского моряка убили в Рио-де-Жанейро – СМИ
Обвиняемый в убийстве уже задержан полицейскими 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T16:36+0400
2023-05-31T16:36+0400
2023-05-31T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Тело молодого грузинского моряка обнаружено в гостинице Рио-де-Жанейро в Бразилии, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, убит инженер судна, 31-летний Илия Кахаберидзе. Тело мужчины было найдено 30 мая. Обвиняемый уже задержан. О других деталях убийства пока не сообщается. Местные СМИ пишут, что у обвиняемого в убийстве во время задержания при себе были три банковские карты грузинского моряка, удостоверение личности и другие вещи убитого. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, бразилия, рио-де-жанейро
происшествия, грузия, новости, бразилия, рио-де-жанейро
Грузинского моряка убили в Рио-де-Жанейро – СМИ
Обвиняемый в убийстве уже задержан полицейскими
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Тело молодого грузинского моряка обнаружено в гостинице Рио-де-Жанейро в Бразилии, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По имеющейся информации
, убит инженер судна, 31-летний Илия Кахаберидзе. Тело мужчины было найдено 30 мая. Обвиняемый уже задержан. О других деталях убийства пока не сообщается.
Местные СМИ пишут, что у обвиняемого в убийстве во время задержания при себе были три банковские карты грузинского моряка, удостоверение личности и другие вещи убитого.