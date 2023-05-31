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Грузия названа передовой страной региона в вопросе управления редким заболеванием
Грузия названа передовой страной региона в вопросе управления редким заболеванием
Гемофилия – редкое и серьезное наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T19:39+0400
2023-05-31T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Президент Всемирной федерации гемофилии Цезарь Гарридо назвал Грузию передовой страной в регионе в вопросе управления таким редким заболеванием крови, как гемофилия, сообщает Минздрав Грузии. C президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо лично встретилась первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. На встрече Гарридо отметил важность того, чтобы Грузия поделилась своим опытом с другими странами. Также на встрече были обсуждены те сервисы, которые Грузия предлагает пациентам с диагнозом гемофилия. Нужно отметить, что в рамках государственной программы лечения пациентов с редкими заболеваниями детей и взрослых, больных этим заболеванием, в Грузии лечат совершенно бесплатно. Им предоставляют амбулаторное и стационарное обслуживание, а также необходимые медикаменты. Гемофилия – это редкое и серьезное наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме. Заболевание влияет на способность крови к свертыванию, что означает, что у больных гемофилией кровотечение продолжается дольше, чем у здорового человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Грузия названа передовой страной региона в вопросе управления редким заболеванием

19:39 31.05.2023
© Pexels / Gustavo FringСдача крови донорами
Сдача крови донорами - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
© Pexels / Gustavo Fring
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Гемофилия – редкое и серьезное наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Президент Всемирной федерации гемофилии Цезарь Гарридо назвал Грузию передовой страной в регионе в вопросе управления таким редким заболеванием крови, как гемофилия, сообщает Минздрав Грузии.
C президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо лично встретилась первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВстреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
На встрече Гарридо отметил важность того, чтобы Грузия поделилась своим опытом с другими странами.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВстреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Также на встрече были обсуждены те сервисы, которые Грузия предлагает пациентам с диагнозом гемофилия.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВстреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Нужно отметить, что в рамках государственной программы лечения пациентов с редкими заболеваниями детей и взрослых, больных этим заболеванием, в Грузии лечат совершенно бесплатно.
Им предоставляют амбулаторное и стационарное обслуживание, а также необходимые медикаменты.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВстреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Гемофилия – это редкое и серьезное наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме.
Заболевание влияет на способность крови к свертыванию, что означает, что у больных гемофилией кровотечение продолжается дольше, чем у здорового человека.
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