Грузия названа передовой страной региона в вопросе управления редким заболеванием
© Pexels / Gustavo Fring
Гемофилия – редкое и серьезное наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Президент Всемирной федерации гемофилии Цезарь Гарридо назвал Грузию передовой страной в регионе в вопросе управления таким редким заболеванием крови, как гемофилия, сообщает Минздрав Грузии.
C президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо лично встретилась первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВстреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
На встрече Гарридо отметил важность того, чтобы Грузия поделилась своим опытом с другими странами.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВстреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Также на встрече были обсуждены те сервисы, которые Грузия предлагает пациентам с диагнозом гемофилия.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВстреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Нужно отметить, что в рамках государственной программы лечения пациентов с редкими заболеваниями детей и взрослых, больных этим заболеванием, в Грузии лечат совершенно бесплатно.
Им предоставляют амбулаторное и стационарное обслуживание, а также необходимые медикаменты.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВстреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
Встреча замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния с президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Гемофилия – это редкое и серьезное наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме.
Заболевание влияет на способность крови к свертыванию, что означает, что у больных гемофилией кровотечение продолжается дольше, чем у здорового человека.