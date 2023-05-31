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Грузия названа передовой страной региона в вопросе управления редким заболеванием

Грузия названа передовой страной региона в вопросе управления редким заболеванием

Гемофилия – редкое и серьезное наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T19:39+0400

2023-05-31T19:39+0400

2023-05-31T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Президент Всемирной федерации гемофилии Цезарь Гарридо назвал Грузию передовой страной в регионе в вопросе управления таким редким заболеванием крови, как гемофилия, сообщает Минздрав Грузии. C президентом Всемирной федерации гемофилии Цезарем Гарридо лично встретилась первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. На встрече Гарридо отметил важность того, чтобы Грузия поделилась своим опытом с другими странами. Также на встрече были обсуждены те сервисы, которые Грузия предлагает пациентам с диагнозом гемофилия. Нужно отметить, что в рамках государственной программы лечения пациентов с редкими заболеваниями детей и взрослых, больных этим заболеванием, в Грузии лечат совершенно бесплатно. Им предоставляют амбулаторное и стационарное обслуживание, а также необходимые медикаменты. Гемофилия – это редкое и серьезное наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме. Заболевание влияет на способность крови к свертыванию, что означает, что у больных гемофилией кровотечение продолжается дольше, чем у здорового человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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