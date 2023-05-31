https://sputnik-georgia.ru/20230531/kogda-otkroetsya-doroga-soedinyayuschaya-prospekt-gelovani-s-ulitsey-machavariani-v-tbilisi-278169319.html
Когда откроется дорога, соединяющая проспект Геловани с улицей Мачавариани в Тбилиси?
Когда откроется дорога, соединяющая проспект Геловани с улицей Мачавариани в Тбилиси?
Строительство дороги началось в 2019 году, однако в процессе возникли сложности с оползневыми зонами 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T17:14+0400
2023-05-31T17:14+0400
2023-05-31T17:14+0400
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
строительство дороги
оползень в тбилиси
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Строительство дороги, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мухрана Мачавариани в тбилисском районе Сабуртало, завершилось – новая дорога официально откроется 1 июня, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Эта дорога – один из крупнейших проектов столицы. Ее начали строить в 2019 году, но в ходе работ возникли проблемы с оползневыми зонами и поэтому сроки завершения перенесли. Как ранее отмечал Каладзе, было около девяти очагов, однако все обработаны и безопасность всячески защищена. По его словам, в настоящее время наносится дорожная разметка, однако процесс будет завершен сегодня же. Как пояснил градоначальник, на возникших оползневых участках были реализованы соответствующие проекты с включенностью местных и немецких специалистов. Также в рамках проекта были заменены магистральные водопроводные трубы и их расположение, организована новая дренажная сеть, которой фактически не существовало. Кроме того, по информации мэра, необходимо было заменить местоположение башень ЛЭП высокого напряжения. При этом были сделаны специальные островки, которые озеленены, установлены столбы с LED-освещением. Указанный участок дороги с бетонным покрытием является четырехполосным. Одно направление рассчитано на два транспортных средства. Проект реализовала Городская служба инфраструктурного развития мэрии Тбилиси. Дорога проходит у Центра управления неотложными ситуациями (112), между супермаркетом "Агрохаб" и бывшим зданием компании "Мате Моторс", а далее соединится с проспектом Маршала Геловани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, оползень в тбилиси, тбилиси, каха каладзе, новости, грузия
дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, оползень в тбилиси, тбилиси, каха каладзе, новости, грузия
Когда откроется дорога, соединяющая проспект Геловани с улицей Мачавариани в Тбилиси?
Строительство дороги началось в 2019 году, однако в процессе возникли сложности с оползневыми зонами
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Строительство дороги, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мухрана Мачавариани в тбилисском районе Сабуртало, завершилось – новая дорога официально откроется 1 июня, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Эта дорога – один из крупнейших проектов столицы. Ее начали строить в 2019 году, но в ходе работ возникли проблемы с оползневыми зонами и поэтому сроки завершения перенесли.
Как ранее отмечал Каладзе, было около девяти очагов, однако все обработаны и безопасность всячески защищена.
"С завтрашнего дня у нас будет возможность открыть указанный участок дороги", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, в настоящее время наносится дорожная разметка, однако процесс будет завершен сегодня же.
Как пояснил градоначальник, на возникших оползневых участках были реализованы соответствующие проекты с включенностью местных и немецких специалистов.
Также в рамках проекта были заменены магистральные водопроводные трубы и их расположение, организована новая дренажная сеть, которой фактически не существовало.
Кроме того, по информации мэра, необходимо было заменить местоположение башень ЛЭП высокого напряжения. При этом были сделаны специальные островки, которые озеленены, установлены столбы с LED-освещением.
Указанный участок дороги с бетонным покрытием является четырехполосным. Одно направление рассчитано на два транспортных средства.
Проект реализовала Городская служба инфраструктурного развития мэрии Тбилиси.
Дорога проходит у Центра управления неотложными ситуациями (112), между супермаркетом "Агрохаб" и бывшим зданием компании "Мате Моторс", а далее соединится с проспектом Маршала Геловани.